Фонд Андрія Матюхи і стратегія підтримки України

Фонд Андрія Матюхи зосереджується на підтримці військових і ветеранів, цивільних, які постраждали від російських атак, та українських лікарень. Крім того, організація сприяє розвитку міжнародних ініціатив для співпраці України з партнерами у світі, передає УНН.

Андрій Матюха та проєкт "Є-протез"

"Є-протез" — один із ключових проєктів, що реалізується за підтримки Фонду Андрія Матюхи. Онлайн-платформа створена для того, щоб зібрати в одному місці всі основні сервіси, необхідні людині після ампутації. Платформа забезпечує доступ до консультацій лікарів, підбору протеза, пошуку програм фінансування та можливостей реабілітації.

Фото: Shutterstock

Розробка "Є-протезу" стартувала у 2024 році у пілотному форматі, який включав базу знань, сайт і Telegram-бот. Сьогодні команда працює над повноцінним застосунком, що дозволить інтегрувати державні сервіси та партнерські фонди.

Окрема увага приділяється використанню технологій. У чат-бот вбудовано штучний інтелект, який забезпечує просту й зрозумілу комунікацію. База знань регулярно оновлюється, а відгуки користувачів враховуються при створенні нових матеріалів. У Фонді Андрія Матюхи зазначають, що проєкт має працювати і після завершення війни, адже потреба у протезуванні залишатиметься актуальною.

У найближчій перспективі команда планує залучити не менше 5 тисяч користувачів, половина з них зможе пройти весь шлях від первинної консультації до встановлення протеза з повним супроводом.

Андрій Матюха та програма "Захист ремонтників Укренерго"

Фонд Андрія Матюхи долучився до підтримки програми "Захист ремонтників Укренерго". Її мета — навчити технічний персонал і ремонтні бригади базовим навичкам домедичної допомоги. Планується провести 75 одноденних тренінгів, у яких візьмуть участь близько 1500 працівників компанії.

Після курсів енергетики вмітимуть зупиняти кровотечі, правильно накладати турнікети, робити серцево-легеневу реанімацію та оцінювати стан постраждалих у перші хвилини після травми.

Від початку повномасштабної війни енергосистема України щодня під загрозою. Зафіксовано понад 63 тисячі пошкоджень об’єктів, загинули щонайменше 160 енергетиків, ще понад 300 отримали поранення. У таких умовах навчання домедичній допомозі є необхідним для безпеки ремонтників.

Сучасне обладнання для дитячої лікарні: Внесок Фонду Андрія Матюхи

Підтримка медицини залишається одним із ключових напрямів, які розвиває Фонд Андрія Матюхи. У 2025 році до відділення ургентної хірургії НДСЛ "Охматдит" було передано новітні інструменти Ligasure Mariland та Ligasure Exact. Завдяки нанопокриттю ці пристрої дозволяють проводити лапароскопічні та відкриті операції з меншими ризиками для маленьких пацієнтів.

Щороку у відділенні виконують близько 800 хірургічних втручань і потреба в сучасних інструментах є постійною. Уже за кілька місяців після отримання обладнання лікарі провели понад 60 складних операцій, відзначивши суттєве покращення якості та безпеки під час втручань.

Важливо, що це не перший внесок Фонду Андрія Матюхи у розвиток "Охматдиту". Раніше за його підтримки було закуплено повну систему Thompson для відкритих операцій. Завдяки цій системі хірурги вже здійснили понад сотню успішних втручань і називають її незамінною у своїй щоденній роботі.

Таким чином, Андрій Матюха та його фонд формує стабільну підтримку українських лікарень, забезпечуючи медиків інструментами, без яких неможливі якісні та безпечні операції. Це приклад допомоги, яка закриває нагальні потреби та підвищує рівень медицини в Україні загалом.

Ініціатива "Купи лот": Спорт і благодійність від Фонду Андрія Матюхи

Фонд Андрія Матюхи підтримав благодійний аукціон "Купи лот", організований ФК "Динамо", збірною журналістів України та агентством "Центр новин". Зібрані кошти спрямують на будівництво інклюзивного спортивного майданчика в Житомирі для дітей, які проходять реабілітацію.

За словами Андрія Матюхи поєднання спорту та благодійності дає подвійний ефект — підтримує учасників акцій та створює нові можливості для дітей, які потребують особливих умов розвитку.

Origami for Ukraine: Мистецтво, що допомагає військовим за підтримки Фонду Андрія Матюхи

Фонд Андрія Матюхи долучився до гуманітарної ініціативи Origami for Ukraine, яка з весни 2025 року прикрашає фасад Музею Києва п’ятьма тисячами металізованих птахів. Автором інсталяції став бельгійський дизайнер Шарль Кайсін, а у її створенні брали участь українські школярі.

Проєкт має чітку мету — збір коштів для допомоги пораненим військовим. Кожен охочий може зробити донат або придбати символічну пташку за 10 євро. Ініціатива вже зібрала понад 50 тисяч євро, які спрямують київському центру реабілітації.

Інсталяція стала прикладом того, як мистецтво здатне поєднувати країни, привертати увагу містян та туристів і водночас перетворюватися на дієвий інструмент благодійності.

Системна робота Фонду Андрія Матюхи з перспективою на майбутнє

Фонд Андрія Матюхи реалізує широкий спектр ініціатив, проте всі вони мають спільну мету — формування довготривалих і стійких змін. Кожен проєкт у рамках благодійних програм спрямований на оперативну допомогу та на створення нових підходів, які працюватимуть у майбутньому.

З початку діяльності організація зосереджується на кількох ключових напрямах: підтримка, реабілітація та реінтеграція ветеранів, програми з посилення обороноздатності країни, гуманітарні ініціативи у сфері медицини, освіти, науки та культури, розвиток міжнародної співпраці .

Андрій Матюха підкреслює, що допомога повинна мати стратегічний характер. Фонд володіє ресурсами й баченням, які дозволяють планувати наперед і впроваджувати рішення з довгостроковим ефектом.