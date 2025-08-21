Фонд Андрея Матюхи стал частью программы безопасности ремонтников от Укрэнерго

$41.380.02
48.170.16
ukenru
14:24 • 7864 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
12:55 • 10426 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
12:13 • 16790 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
11:27 • 11119 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22 • 19947 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 49391 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 58202 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 61274 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 84703 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 199987 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
1.8м/с
52%
746мм
Популярные новости
Перехвачены десятки «шахедов», без попаданий и пострадавших в Киевской области – ОВА21 августа, 06:49 • 4692 просмотра
Днепропетровская область оказалась под ударом рф дронами и ракетами: задело инфраструктуру и предприятия, есть пострадавшийPhoto21 августа, 07:51 • 8296 просмотра
Новые 20-гривневые банкноты с лозунгом "Слава Украине!" вводят в обращение: детали21 августа, 07:52 • 5978 просмотра
Убийство на фуникулере: обвиняемый Косов объяснил, почему не сказал полиции, что его избивали подросткиPhoto21 августа, 09:16 • 5294 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт21 августа, 10:15 • 66139 просмотра
публикации
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?14:24 • 7866 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
Эксклюзив
12:13 • 16791 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт21 августа, 10:15 • 66768 просмотра
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11 • 106436 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 199997 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Юлия Свириденко
Виктор Попов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Европа
Германия
Реклама
УНН Lite
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 61132 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 56116 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47 • 55475 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18 • 82814 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11 • 97862 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Хранитель
Крылатая ракета
Facebook
ЧатГПТ

Фонд Андрея Матюхи стал частью программы безопасности ремонтников от Укрэнерго

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Фонд Андрея Матюхи стал партнером проекта «Защита ремонтников Укрэнерго», который предусматривает 75 тренингов по домедицинской помощи для 1500 энергетиков. Это обучение поможет им действовать в критических условиях, учитывая более 160 погибших энергетиков с начала полномасштабного вторжения.

Фонд Андрея Матюхи стал частью программы безопасности ремонтников от Укрэнерго

Фонд Андрея Матюхи поддержал проект "Защита ремонтников Укрэнерго". Эта инициатива призвана дать ремонтным бригадам и техническому персоналу необходимые знания по домедицинской помощи. Всего в планах провести 75 тренингов.

С начала полномасштабного вторжения враг систематически бьет по энергетической инфраструктуре. С 2022 года зафиксировано более 30 массированных атак и повреждения более 63 тысяч объектов. За это время 160 энергетиков погибли, еще более 300 получили ранения. Среди погибших — 13 сотрудников "Укрэнерго", которые потеряли свою жизнь прямо на рабочем месте.

Работа на поврежденных объектах всегда опасна, поэтому знания о помощи в первые минуты после ранения могут стать решающими.

При поддержке Фонда Андрея Матюхи 1500 энергетиков пройдут специальное обучение 

В рамках программы "Защита ремонтников Укрэнерго" 1500 энергетиков отработают различные сценарии действий в критических условиях: как правильно накладывать турникет, как останавливать кровотечения, как делать сердечно-легочную реанимацию. По завершении каждый получит сертификат.

Энергетики восстанавливают свет даже после самых тяжелых ударов. Они ежедневно идут туда, где опасно. Я хочу, чтобы каждый из них знал, как помочь себе или коллеге до приезда медиков в случае критической ситуации. Для меня это проявление заботы и благодарности тем, кто поддерживает страну

Ранее Фонд уже помогал в сфере медицины и культуры. В 2025 году он профинансировал оборудование для "Охматдета" и присоединился к арт-инсталляции "Origami for Ukraine", которая собирает деньги на реабилитацию

Лилия Подоляк

ОбществоЗдоровье
Образование
Андрей Матюха
Фонд Андрея Матюхи
Охматдыт
благотворительность
Укрэнерго
Украина