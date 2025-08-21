Фонд Андрея Матюхи стал частью программы безопасности ремонтников от Укрэнерго
Фонд Андрея Матюхи стал партнером проекта «Защита ремонтников Укрэнерго», который предусматривает 75 тренингов по домедицинской помощи для 1500 энергетиков. Это обучение поможет им действовать в критических условиях, учитывая более 160 погибших энергетиков с начала полномасштабного вторжения.
Фонд Андрея Матюхи поддержал проект "Защита ремонтников Укрэнерго". Эта инициатива призвана дать ремонтным бригадам и техническому персоналу необходимые знания по домедицинской помощи. Всего в планах провести 75 тренингов.
С начала полномасштабного вторжения враг систематически бьет по энергетической инфраструктуре. С 2022 года зафиксировано более 30 массированных атак и повреждения более 63 тысяч объектов. За это время 160 энергетиков погибли, еще более 300 получили ранения. Среди погибших — 13 сотрудников "Укрэнерго", которые потеряли свою жизнь прямо на рабочем месте.
Работа на поврежденных объектах всегда опасна, поэтому знания о помощи в первые минуты после ранения могут стать решающими.
При поддержке Фонда Андрея Матюхи 1500 энергетиков пройдут специальное обучение
В рамках программы "Защита ремонтников Укрэнерго" 1500 энергетиков отработают различные сценарии действий в критических условиях: как правильно накладывать турникет, как останавливать кровотечения, как делать сердечно-легочную реанимацию. По завершении каждый получит сертификат.
Энергетики восстанавливают свет даже после самых тяжелых ударов. Они ежедневно идут туда, где опасно. Я хочу, чтобы каждый из них знал, как помочь себе или коллеге до приезда медиков в случае критической ситуации. Для меня это проявление заботы и благодарности тем, кто поддерживает страну
Ранее Фонд уже помогал в сфере медицины и культуры. В 2025 году он профинансировал оборудование для "Охматдета" и присоединился к арт-инсталляции "Origami for Ukraine", которая собирает деньги на реабилитацию