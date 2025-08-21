Фонд Андрія Матюхи став частиною програми безпеки ремонтників від Укренерго
Фонд Андрія Матюхи став партнером проєкту "Захист ремонтників Укренерго", який передбачає 75 тренінгів з домедичної допомоги для 1500 енергетиків. Це навчання допоможе їм діяти в критичних умовах, враховуючи понад 160 загиблих енергетиків з початку повномасштабного вторгнення.
Фонд Андрія Матюхи підтримав проєкт "Захист ремонтників Укренерго". Ця ініціатива покликана дати ремонтним бригадам і технічному персоналу необхідні знання з домедичної допомоги. Загалом у планах провести 75 тренінгів.
З початку повномасштабного вторгнення ворог систематично б’є по енергетичній інфраструктурі. З 2022 року зафіксовано понад 30 масованих атак і пошкодження більше 63 тисяч об’єктів. За цей час 160 енергетиків загинули, ще понад 300 отримали поранення. Серед загиблих — 13 співробітників "Укренерго", котрі втратили своє життя прямо на робочому місці.
Праця на пошкоджених об’єктах завжди небезпечна, тому знання про допомогу в перші хвилини після поранення можуть стати вирішальними.
За підтримки Фонду Андрія Матюхи 1500 енергетиків пройдуть спеціальне навчання
У межах програми "Захист ремонтників Укренерго" 1500 енергетиків відпрацюють різні сценарії дій у критичних умовах: як правильно накладати турнікет, як зупиняти кровотечі, як робити серцево-легеневу реанімацію. По завершенню кожен отримає сертифікат.
Енергетики відновлюють світло навіть після найважчих ударів. Вони щодня йдуть туди, де небезпечно. Я хочу, щоб кожен із них знав, як допомогти собі чи колезі до приїзду медиків у разі критичної ситуації. Для мене це прояв турботи і вдячності тим, хто підтримує країну
Раніше Фонд уже допомагав у сфері медицини та культури. У 2025 році він профінансував обладнання для "Охматдиту" та приєднався до арт-інсталяції "Origami for Ukraine", яка збирає гроші на реабілітац