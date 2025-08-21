$41.380.02
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
12:55 • 10536 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
12:13 • 16932 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
11:27 • 11192 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 20147 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 50027 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 58825 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 61886 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 85283 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 200938 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Фонд Андрія Матюхи став частиною програми безпеки ремонтників від Укренерго

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Фонд Андрія Матюхи став партнером проєкту "Захист ремонтників Укренерго", який передбачає 75 тренінгів з домедичної допомоги для 1500 енергетиків. Це навчання допоможе їм діяти в критичних умовах, враховуючи понад 160 загиблих енергетиків з початку повномасштабного вторгнення.

Фонд Андрія Матюхи став частиною програми безпеки ремонтників від Укренерго

Фонд Андрія Матюхи підтримав проєкт "Захист ремонтників Укренерго". Ця ініціатива покликана дати ремонтним бригадам і технічному персоналу необхідні знання з домедичної допомоги. Загалом у планах провести 75 тренінгів.

З початку повномасштабного вторгнення ворог систематично б’є по енергетичній інфраструктурі. З 2022 року зафіксовано понад 30 масованих атак і пошкодження більше 63 тисяч об’єктів. За цей час 160 енергетиків загинули, ще понад 300 отримали поранення. Серед загиблих — 13 співробітників "Укренерго", котрі втратили своє життя прямо на робочому місці.

Праця на пошкоджених об’єктах завжди небезпечна, тому знання про допомогу в перші хвилини після поранення можуть стати вирішальними.

За підтримки Фонду Андрія Матюхи 1500 енергетиків пройдуть спеціальне навчання 

У межах програми "Захист ремонтників Укренерго" 1500 енергетиків відпрацюють різні сценарії дій у критичних умовах: як правильно накладати турнікет, як зупиняти кровотечі, як робити серцево-легеневу реанімацію. По завершенню кожен отримає сертифікат.

Енергетики відновлюють світло навіть після найважчих ударів. Вони щодня йдуть туди, де небезпечно. Я хочу, щоб кожен із них знав, як допомогти собі чи колезі до приїзду медиків у разі критичної ситуації. Для мене це прояв турботи і вдячності тим, хто підтримує країну

Раніше Фонд уже допомагав у сфері медицини та культури. У 2025 році він профінансував обладнання для "Охматдиту" та приєднався до арт-інсталяції "Origami for Ukraine", яка збирає гроші на реабілітац

Лілія Подоляк

СуспільствоЗдоров'я
Освіта
Андрій Матюха
Фонд Андрія Матюхи
Охматдит
благодійність
Укренерго
Україна