В Одесской области 13-летний подросток посмертно стал донором и спас пять жизней
Киев • УНН
После смерти мозга 13-летнего мальчика из Одесской области его родители согласились на донорство органов. Благодаря этому решению пять пациентов разного возраста получили жизненно важные трансплантации сердца, легких, почек и печени.
Подросток из Одесской области посмертно подарил второй шанс на жизнь пяти людям. На базе КНП "Захаровская больница" врачи провели эксплантацию органов (сердца, почек, легких и печени) для пересадки тяжелобольным, которые годами ждали донорства, передает УНН со ссылкой на Одесскую ОВА.
"13-летнего мальчика из Одесской области 28 ноября госпитализировали в Захаровскую больницу с острым нарушением мозгового кровообращения. 4 декабря медики диагностировали смерть мозга. После сложного решения его родители согласились на донорство", - говорится в сообщении.
Благодаря этому пятерым реципиентам провели долгожданную трансплантацию:
- легкие пересажены 35-летней матери пятерых детей из Николаевской области;
- сердце получил 8-летний мальчик из Днепропетровской области;
- почки - 9-летний мальчик из Львова и 6-летний ребенок из Винницкой области;
- печень - 17-летняя девушка из Киева.
Добавим
Операции выполнили специалисты Института сердца, "Охматдета", Киевского центра нефрологии и Западноукраинского специализированного центра во Львове.
Все трансплантации прошли успешно, пациенты в стабильном состоянии. Лечение финансируется государством в рамках Программы медицинских гарантий.
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