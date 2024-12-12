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В Одесской области 13-летний подросток посмертно стал донором и спас пять жизней

В Одесской области 13-летний подросток посмертно стал донором и спас пять жизней

Киев  •  УНН

 • 5952 просмотра

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После смерти мозга 13-летнего мальчика из Одесской области его родители согласились на донорство органов. Благодаря этому решению пять пациентов разного возраста получили жизненно важные трансплантации сердца, легких, почек и печени.

Подросток из Одесской области посмертно подарил второй шанс на жизнь пяти людям. На базе КНП "Захаровская больница" врачи провели эксплантацию органов (сердца, почек, легких и печени) для пересадки тяжелобольным, которые годами ждали донорства, передает УНН со ссылкой на Одесскую ОВА.

"13-летнего мальчика из Одесской области 28 ноября госпитализировали в Захаровскую больницу с острым нарушением мозгового кровообращения. 4 декабря медики диагностировали смерть мозга. После сложного решения его родители согласились на донорство", - говорится в сообщении.

Благодаря этому пятерым реципиентам провели долгожданную трансплантацию:

- легкие пересажены 35-летней матери пятерых детей из Николаевской области;

- сердце получил 8-летний мальчик из Днепропетровской области;

- почки - 9-летний мальчик из Львова и 6-летний ребенок из Винницкой области;

- печень - 17-летняя девушка из Киева.

Добавим

Операции выполнили специалисты Института сердца, "Охматдета", Киевского центра нефрологии и Западноукраинского специализированного центра во Львове.

Все трансплантации прошли успешно, пациенты в стабильном состоянии. Лечение финансируется государством в рамках Программы медицинских гарантий.

В Днепре провели трансплантацию во время массированной атаки рф27 авг. 2024, 13:56 • 12452 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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