В Днепре провели трансплантацию во время массированной атаки рф
Киев • УНН
Врачи в Днепре провели трансплантацию стволовых клеток 15-летнему пациенту во время масштабной атаки рф 26 августа. Владимир из Криворожского района успешно прошел процедуру после длительного лечения онкологии сердца.
26 августа, несмотря на масштабную атаку рф, врачи в Днепре провели трансплантацию стволовых клеток 15-летнему пациенту. Владимир из Криворожского района успешно прошел процедуру после длительного лечения онкологии сердца. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Вчера Украина пережила масштабную атаку - враг запустил 127 ракет и 109 дронов. Целился и по нашей области. Но даже это не помешало врачам одного из медицинских центров Днепра. Несмотря на все, они не остановили жизненно важную процедуру. И в очередной раз провели трансплантацию стволовых клеток
По его словам, операция поможет преодолеть болезнь 15-летнему Владимиру из села Радушное Криворожского района. Парень более года боролся с онкологией и имел опухоль в сердце.
«Парень прошел непростой путь. Восемь блоков химиотерапии, две операции по замене пораженных участков и сосудов. А теперь врачи вместе с пациентом сделали победный шаг - пересадку костного мозга», - рассказал председатель ОВА.
Сейчас Владимир восстанавливается и чувствует себя отлично.
Дополнение
26 августа Воздушные Силы сообщали, что во время самой массированной воздушной атаки рф было сбито 201 воздушную цель - 102 ракеты и 99 ударных БпЛА. В целом россия запустила 127 ракет и 109 БПЛА.