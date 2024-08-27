В Днепре провели трансплантацию во время массированной атаки рф

26 августа, несмотря на масштабную атаку рф, врачи в Днепре провели трансплантацию стволовых клеток 15-летнему пациенту. Владимир из Криворожского района успешно прошел процедуру после длительного лечения онкологии сердца. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Вчера Украина пережила масштабную атаку - враг запустил 127 ракет и 109 дронов. Целился и по нашей области. Но даже это не помешало врачам одного из медицинских центров Днепра. Несмотря на все, они не остановили жизненно важную процедуру. И в очередной раз провели трансплантацию стволовых клеток - написал Лысак в Telegram.

По его словам, операция поможет преодолеть болезнь 15-летнему Владимиру из села Радушное Криворожского района. Парень более года боролся с онкологией и имел опухоль в сердце.

«Парень прошел непростой путь. Восемь блоков химиотерапии, две операции по замене пораженных участков и сосудов. А теперь врачи вместе с пациентом сделали победный шаг - пересадку костного мозга», - рассказал председатель ОВА.

Сейчас Владимир восстанавливается и чувствует себя отлично.



Дополнение

26 августа Воздушные Силы сообщали, что во время самой массированной воздушной атаки рф было сбито 201 воздушную цель - 102 ракеты и 99 ударных БпЛА. В целом россия запустила 127 ракет и 109 БПЛА.