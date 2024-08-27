У Дніпрі провели трансплантацію під час масованої атаки рф
Київ • УНН
Лікарі у Дніпрі провели трансплантацію стовбурових клітин 15-річному пацієнту під час масштабної атаки рф 26 серпня. Володимир з Криворізького району успішно пройшов процедуру після тривалого лікування онкології серця.
26 серпня, попри масштабну атаку рф, лікарі у Дніпрі провели трансплантацію стовбурових клітин 15-річному пацієнту. Володимир з Криворізького району успішно пройшов процедуру після тривалого лікування онкології серця. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Вчора Україна пережила масштабну атаку – ворог запустив 127 ракет і 109 дронів. Цілив і по нашій області. Але навіть це не стало на заваді лікарям одного з медичних центрів Дніпра. Попри все, вони не зупинили життєво важливу процедуру. І вчергове провели трансплантацію стовбурових клітин
За його словами, операція допоможе здолати хворобу 15-річному Володимиру із села Радушне Криворізького району. Хлопець понад рік боровся з онкологією і мав пухлину в серці.
"Хлопець пройшов непростий шлях. Вісім блоків хіміотерапії, дві операції із заміни уражених ділянок та судин. А тепер лікарі разом з пацієнтом зробили переможний крок – пересадку кісткового мозку", - розповів голова ОВА.
Зараз Володимир відновлюється та почуває себе відмінно.
Доповнення
26 серпня Повітряні Сили повідомляли, що під час наймасованішої повітряної атаки рф було збито 201 повітряну ціль – 102 ракети та 99 ударних БпЛА. Загалом росія запустила 127 ракет та 109 БпЛА.