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У Дніпрі провели трансплантацію під час масованої атаки рф

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Лікарі у Дніпрі провели трансплантацію стовбурових клітин 15-річному пацієнту під час масштабної атаки рф 26 серпня. Володимир з Криворізького району успішно пройшов процедуру після тривалого лікування онкології серця.

26 серпня, попри масштабну атаку рф, лікарі у Дніпрі провели трансплантацію стовбурових клітин 15-річному пацієнту. Володимир з Криворізького району успішно пройшов процедуру після тривалого лікування онкології серця. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН

Вчора Україна пережила масштабну атаку – ворог запустив 127 ракет і 109 дронів. Цілив і по нашій області. Але навіть це не стало на заваді лікарям одного з медичних центрів Дніпра. Попри все, вони не зупинили життєво важливу процедуру. І вчергове провели трансплантацію стовбурових клітин

- написав Лисак у Telegram.

За його словами, операція допоможе здолати хворобу 15-річному Володимиру із села Радушне Криворізького району. Хлопець  понад рік  боровся з онкологією і мав пухлину в серці.

"Хлопець пройшов непростий шлях. Вісім блоків хіміотерапії, дві операції із заміни уражених ділянок та судин. А тепер лікарі разом з пацієнтом зробили переможний крок – пересадку кісткового мозку",  - розповів голова ОВА. 

Зараз Володимир відновлюється та почуває себе відмінно.

Доповнення

26 серпня Повітряні Сили повідомляли, що під час наймасованішої повітряної атаки рф було збито 201 повітряну ціль – 102 ракети та 99 ударних БпЛА. Загалом росія запустила 127 ракет та 109 БпЛА.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Здоров'я

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