Энергетики Киева и области освоили курсы доврачебной помощи при поддержке Фонда Андрея Матюхи

Фото: FAST

В столице прошли первые занятия в рамках программы "Защита ремонтников Укрэнерго" от FAST: Первая помощь и спецподготовка. В них приняли участие 34 представителя НЭК "Укрэнерго". В течение дня они отрабатывали навыки, которые могут понадобиться во время выездов при обстрелах и авариях, передает УНН.

Практика была максимально прикладной. Участники накладывали жгуты, останавливали сильные кровотечения, учились правильно тампонировать ранения. Также они тренировались проводить сердечно-легочную реанимацию и базовую оценку сознания. В конце курса каждый получил сертификат о прохождении обучения.

Фонд Андрея Матюхи стал благотворителем программы и поддержал проведение занятий. В ближайшее время состоятся 75 подобных сессий для ремонтных бригад и технического персонала НЭК "Укрэнерго". Всего обучение пройдут около 1500 энергетиков со всей страны.

Проект "Защита ремонтников Укрэнерго" как часть системной поддержки Фонда Андрея Матюхи

Это направление появилось не случайно. С начала большой войны зафиксировано более 30 массированных атак на энергосистему. Было повреждено более 63 тысяч объектов. При выполнении работ погибли не менее 160 человек, ещё более трёхсот получили ранения.

"Энергетики делают невероятное — возвращают свет даже после разрушений. Мы же хотим научить их спасать жизни ещё до приезда медиков. В нынешних условиях без этого нельзя. Также это своеобразный способ сказать "спасибо" за эту работу", — объяснил Андрей Матюха.

Деятельность фонда не ограничивается только тренингами. В 2025 году организация вместе с Good Donations передала современное оборудование для неотложной хирургии "Охматдета". Также Фонд Андрея Матюхи присоединился к установке арт-инсталляции "Origami for Ukraine", которая собирает средства на реабилитацию украинских военных.