12:49 • 6212 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
10:41 • 13254 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
09:39 • 22131 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 15594 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 15116 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 24444 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 14914 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 44336 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 43540 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 33289 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Энергетики Киева и области освоили курсы доврачебной помощи при поддержке Фонда Андрея Матюхи

Киев • УНН

 • 24 просмотра

В Киеве 34 представителя НЭК "Укрэнерго" прошли первые учения по домедицинской помощи от FAST в рамках программы "Защита ремонтников Укрэнерго". Фонд Андрея Матюхи поддержал проведение этих занятий, которые охватят около 1500 энергетиков по всей стране.

Энергетики Киева и области освоили курсы доврачебной помощи при поддержке Фонда Андрея Матюхи
Фото: FAST

В столице прошли первые занятия в рамках программы "Защита ремонтников Укрэнерго" от FAST: Первая помощь и спецподготовка. В них приняли участие 34 представителя НЭК "Укрэнерго". В течение дня они отрабатывали навыки, которые могут понадобиться во время выездов при обстрелах и авариях, передает УНН.

Фото: FAST
Фото: FAST

Практика была максимально прикладной. Участники накладывали жгуты, останавливали сильные кровотечения, учились правильно тампонировать ранения. Также они тренировались проводить сердечно-легочную реанимацию и базовую оценку сознания. В конце курса каждый получил сертификат о прохождении обучения.

Фонд Андрея Матюхи стал благотворителем программы и поддержал проведение занятий. В ближайшее время состоятся 75 подобных сессий для ремонтных бригад и технического персонала НЭК "Укрэнерго". Всего обучение пройдут около 1500 энергетиков со всей страны.

Фото: FAST
Фото: FAST

Проект "Защита ремонтников Укрэнерго" как часть системной поддержки Фонда Андрея Матюхи

Это направление появилось не случайно. С начала большой войны зафиксировано более 30 массированных атак на энергосистему. Было повреждено более 63 тысяч объектов. При выполнении работ погибли не менее 160 человек, ещё более трёхсот получили ранения.

Фото: FAST
Фото: FAST

"Энергетики делают невероятное — возвращают свет даже после разрушений. Мы же хотим научить их спасать жизни ещё до приезда медиков. В нынешних условиях без этого нельзя. Также это своеобразный способ сказать "спасибо" за эту работу", — объяснил Андрей Матюха.

Деятельность фонда не ограничивается только тренингами. В 2025 году организация вместе с Good Donations передала современное оборудование для неотложной хирургии "Охматдета". Также Фонд Андрея Матюхи присоединился к установке арт-инсталляции "Origami for Ukraine", которая собирает средства на реабилитацию украинских военных.

Лилия Подоляк

