Енергетики Києва та області опанували курси домедичної допомоги за підтримки Фонду Андрія Матюхи

Фото: FAST

У столиці відбулися перші навчання в межах програми "Захист ремонтників Укренерго" від FAST: Перша допомога і спецпідготовка. Участь у них узяли 34 представники НЕК "Укренерго". Протягом дня вони відпрацьовували навички, які можуть знадобитися на виїздах під час обстрілів і аварій, передає УНН.

Фото: FAST

Практика була максимально прикладною. Учасники накладали турнікети, зупиняли сильні кровотечі, вчилися правильно тампонувати поранення. Також вони відпрацьовували серцево-легеневу реанімацію та базову оцінку свідомості. Наприкінці курсу кожен отримав сертифікат про проходження курсу.

Фонд Андрія Матюхи став благодійником програми і підтримав проведення занять. Найближчим часом відбудеться 75 подібних сесій для ремонтних бригад та технічного персоналу НЕК "Укренерго". Загалом навчання пройдуть близько 1500 енергетиків зі всієї країни.

Фото: FAST

Проєкт "Захист ремонтників Укренерго" як частина системної підтримки Фонду Андрія Матюхи

Цей напрямок з’явився не випадково. З початку великої війни зафіксовано понад 30 масованих атак на енергосистему. Було пошкоджено понад 63 тисячі об’єктів. Під час виконання робіт загинули щонайменше 160 людей, ще більше трьох сотень дістали поранення.

Фото: FAST

"Енергетики роблять неймовірне — повертають світло навіть після руйнувань. Ми ж хочемо навчити їх рятувати життя ще до приїзду медиків. У нинішніх умовах без цього не можна. Також це своєрідний спосіб сказати "дякую" за цю роботу", – пояснив Андрій Матюха.

Діяльність фонду не обмежується лише тренінгами. У 2025 році організація разом з Good Donations передала сучасне обладнання для ургентної хірургії "Охматдиту". Також Фонд Андрія Матюхи долучився до встановлення артінсталяції "Origami for Ukraine", яка збирає кошти на реабілітацію українських військових.