Енергетики Києва та області опанували курси домедичної допомоги за підтримки Фонду Андрія Матюхи

$41.190.02
48.770.12
ukenru
12:49 • 6286 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
10:41 • 13320 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
09:39 • 22212 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 15629 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 15142 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 24474 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 14921 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 44361 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 43554 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 33295 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3.8м/с
57%
752мм
Популярнi новини
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 21993 перегляди
Марк Цукерберг провалив презентацію "окулярів штучного інтелекту" від Meta - ЗМІ18 вересня, 07:02 • 5518 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto18 вересня, 08:58 • 20718 перегляди
10-річний хлопчик понад рік доглядав двох братів з генетичним захворюванням: прокуратура ініціювала розслідування щодо соцслужб18 вересня, 09:16 • 11085 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?11:39 • 12489 перегляди
Публікації
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?11:39 • 12608 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
09:39 • 22218 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto18 вересня, 08:58 • 20818 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 24475 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo17 вересня, 19:21 • 44361 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Андрій Парубій
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Державний кордон України
Польща
Реклама
УНН Lite
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 22066 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 23557 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 23898 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 22496 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 51849 перегляди
Актуальне
ChatGPT
Економіст (журнал)
Eurofighter Typhoon
Мі-8
E-6 Mercury

Енергетики Києва та області опанували курси домедичної допомоги за підтримки Фонду Андрія Матюхи

Київ • УНН

 • 76 перегляди

У Києві 34 представники НЕК "Укренерго" пройшли перші навчання з домедичної допомоги від FAST в межах програми "Захист ремонтників Укренерго". Фонд Андрія Матюхи підтримав проведення цих занять, які охоплять близько 1500 енергетиків по всій країні.

Енергетики Києва та області опанували курси домедичної допомоги за підтримки Фонду Андрія Матюхи
Фото: FAST

У столиці відбулися перші навчання в межах програми "Захист ремонтників Укренерго" від FAST: Перша допомога і спецпідготовка. Участь у них узяли 34 представники НЕК "Укренерго". Протягом дня вони відпрацьовували навички, які можуть знадобитися на виїздах під час обстрілів і аварій, передає УНН.

Фото: FAST
Фото: FAST

Практика була максимально прикладною. Учасники накладали турнікети, зупиняли сильні кровотечі, вчилися правильно тампонувати поранення. Також вони відпрацьовували серцево-легеневу реанімацію та базову оцінку свідомості. Наприкінці курсу кожен отримав сертифікат про проходження курсу.

Фонд Андрія Матюхи став благодійником програми і підтримав проведення занять. Найближчим часом відбудеться 75 подібних сесій для ремонтних бригад та технічного персоналу НЕК "Укренерго". Загалом навчання пройдуть близько 1500 енергетиків зі всієї країни.

Фото: FAST
Фото: FAST

Проєкт "Захист ремонтників Укренерго" як частина системної підтримки Фонду Андрія Матюхи

Цей напрямок з’явився не випадково. З початку великої війни зафіксовано понад 30 масованих атак на енергосистему. Було пошкоджено понад 63 тисячі об’єктів. Під час виконання робіт загинули щонайменше 160 людей, ще більше трьох сотень дістали поранення.

Фото: FAST
Фото: FAST

"Енергетики роблять неймовірне — повертають світло навіть після руйнувань. Ми ж хочемо навчити їх рятувати життя ще до приїзду медиків. У нинішніх умовах без цього не можна. Також це своєрідний спосіб сказати "дякую" за цю роботу", – пояснив Андрій Матюха.

Діяльність фонду не обмежується лише тренінгами. У 2025 році організація разом з Good Donations передала сучасне обладнання для ургентної хірургії "Охматдиту". Також Фонд Андрія Матюхи долучився до встановлення артінсталяції "Origami for Ukraine", яка збирає кошти на реабілітацію українських військових.

Лілія Подоляк

Суспільство
Електроенергія
Андрій Матюха
Фонд Андрія Матюхи
Охматдит
благодійність
Укренерго