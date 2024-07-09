СБУ: есть новые доказательства, подтверждающие, что россия ударила по "Охматдету" ракетой Х-101

Служба безопасности Украины сообщила, что получила новые доказательства, подтверждающие, что россия ударила по "Охматдету" ракетой Х-101, пишет УНН.

Детали

"СБУ получила новые доказательства, подтверждающие, что россия ударила по "Охматдету" ракетой Х-101. В частности, на месте трагедии найден обломок двигателя крылатой ракеты Х-101", - сообщили в спецслужбе в Telegram.

Кроме того, как отмечается, следователи СБУ обнаружили:

обломок механизма раскрытия крыльев ракеты Х-101;

обломок блока постановки помех ракеты Х-101;

среднюю часть корпуса крылатой ракеты Х-101 (на фото под завалами);

обтекатель хвостового отсека и обломок гидроблока крылатой ракеты Х-101;

обломки кожуха двигателя крылатой ракеты Х-101 с отображением инвентарного (внутренняя сторона) и серийного номеров (внешняя сторона), фото которых мы официально публиковали вчера.

Следственно-оперативная группа СБУ работает на месте трагедии с первых минут и делает все возможное, чтобы собрать каждое вещественное доказательство, отметили в спецслужбе.

Выводы экспертов однозначны - это был целенаправленный удар рашистов. Об этом свидетельствуют не только обломки ракеты, найденные на месте удара, но и анализ данных траектории полета, характер нанесенных повреждений, а также большое количество видео- и фотоматериалов - подчеркнули в СБУ.

По данным СБУ, подтверждают целенаправленный ракетный удар рф в том числе:

1. характер разрушений (полностью уничтожен двухэтажный корпус больницы, окружающие здания имеют значительные повреждения), присущий именно для боевой части Х-101 (400 кг). Разрушения ни в коем случае не могли быть вызваны ЗРК NASAMS, боевые части ракет к которой примерно в 20 раз менее мощные;

2. пропорции, форма и размеры ракеты, которая зафиксирована на имеющихся в открытом доступе видео, полностью соответствуют ракете Х-101, и, наоборот, не характерны для ЗКР, в т.ч. для ЗРК NASAMS. Попытки российских пропагандистов сравнить ракету на видео, которая поражает больницу в нескольких сотнях метров, с размерами здания на переднем плане - циничная и бессмысленная манипуляция.

3. траектория полета ракеты полностью соответствует характеристикам Х-101 (набор высоты, или "горка", перед атакой цели, и атака примерно под углом 60 градусов);

4. нанесение удара по детской больнице "Охматдет" именно КР авиационного базирования Х-101 зафиксировано материалами объективного контроля с помощью радаров.

Как отмечал председатель СБУ Василий Малюк, Служба безопасности сделает все возможное, чтобы враг почувствовал максимальное возмездие за каждое свое военное преступление: "Это возмездие будет и по закону, и по морали. Государство-террорист - это не абстрактное понятие. Есть конкретные имена убийц. И их ничто не спасет от правосудия".

На территории "Охматдета" завершили аварийно-спасательные работы: двое погибших и 32 раненых

Дополнительно

Первым о том, что наиболее пострадавшие объекты в результате российской ракетной атаки на столицу 8 июля вероятнее всего были поражены вражескими ракетами Х-101, сообщил директор Киевского научно исследовательского-института судебных экспертиз Александр Рувин.

"Части и обломки, которые удалось идентифицировать по состоянию на этот час, малосохранены и очень фрагментированы. Учитывая имеющиеся части маркировок и характерные конструкторские особенности, предварительно можем сказать, что удары были нанесены крылатыми ракетами Х-101. Окончательные выводы будут переданы органам досудебного расследования после проведения всех необходимых экспертиз. Сегодняшняя (8 июля - ред.) ракетная атака врага особенно цинична, пострадало значительное количество детей, многочисленные осколочные ранения у очевидцев событий. Надеемся, что поисково-спасательные операции завершатся максимально быстро. Выражаем искренние слова поддержки всем пострадавшим", - отметил Рувин.