Киев • УНН
В результате российского обстрела детской больницы "Охматдет" в Киеве погибли 2 человека, 32 получили ранения, из них 8 детей госпитализированы.
В Киеве завершили аварийно-спасательные работы на территории детской больницы "Охматдет". В результате удара рф известно о двух погибших и 32 раненых, госпитализированы с травмами 8 детей. Об этом сообщил глава МВД Юрий Клименко, передает УНН.
Аварийно-спасательные работы на территории Охматдета в Киеве завершены. В результате атаки рф на этой локации 2 человека погибло, за медицинской помощью обратилось 32 раненых
По его словам, в результате вражеской атаки на "Охматдет" госпитализированы с травмами 8 детей.
Всего по состоянию на сейчас, по данным ВМС, в Киеве в результате российских ударов 8 июля погибли 29 человек, среди которых 4 ребенка, и 117 человек пострадали, из них - 10 детей.
Международные эксперты признали, что рф целенаправленно била по "Охматдету" - Омбудсман9 июля 2024, 08:31 • 20235 просмотров