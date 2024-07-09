В Киеве завершили аварийно-спасательные работы на территории детской больницы "Охматдет". В результате удара рф известно о двух погибших и 32 раненых, госпитализированы с травмами 8 детей. Об этом сообщил глава МВД Юрий Клименко, передает УНН.

Аварийно-спасательные работы на территории Охматдета в Киеве завершены. В результате атаки рф на этой локации 2 человека погибло, за медицинской помощью обратилось 32 раненых - написал Клименко в Telegram.

По его словам, в результате вражеской атаки на "Охматдет" госпитализированы с травмами 8 детей.

Всего по состоянию на сейчас, по данным ВМС, в Киеве в результате российских ударов 8 июля погибли 29 человек, среди которых 4 ребенка, и 117 человек пострадали, из них - 10 детей.

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