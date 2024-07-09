Уже подтвержден факт, в том числе международными экспертами, что российская ракета целенаправленно ударила по детской больнице "Охматдет", заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции, передает журналист УНН.

То что вчера произошло (атака рф на Украину ред.) в очередной раз показало геноцидную политику рф против нашего государства. Сегодня утром уже подтвержден факт, в том числе международными экспертами, что российская ракета целенаправленно была запущена по больнице "Охматдет" - заявил Лубинец.

По его словам, по состоянию на сейчас из-за атаки армии рф на Украину 8 июля подтверждена гибель 38 человек, среди которых четверо детей. Также более 190 человек получили ранения, некоторые из них, по словам Омбудсмена, "в очень тяжелом состоянии".

Также Лубинец рассказал, что накануне провел переговоры с представителями ЮНИСЕФ. "ЮНИСЕФ готов выделить срочно дополнительно финансирование для в первую очередь оказания помощи тем детям и семьям, которые находились в "Охматдете"", - заявил Лубинец.

Также прорабатывается вопрос, чтобы максимально быстро восстановить больницу.

Дополнение

Последнюю массированную ракетную атаку по Украине в россии назвали ответом на удар Украины по объектам энергетики в рф. В то же время в москве отрицают удары по гражданским и обвиняют Украину в провокациях.

Во вторник, 9 мая, в США состоится заседание Совета безопасности ООН по Украине.