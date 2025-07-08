ГУР назвало ім'я росіянина, який причетний до удару по “Охматдиту”

Одним з відповідальних за підготовку до удару по дитячій лікарні "Охматдит" є майор зс рф дєніс шейнов. Він начальник спеціальної інженерної служби 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії. Про це УНН повідомляє з посиланням на ГУР.

Деталі

Сьогодні, в роковини ракетного удару по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" у Києві, воєнна розвідка України публікує інформацію про одного з відповідальних за підготовку цього воєнного злочину військовослужбовця армії агресора.

Майор зс рф шейнов дєніс алєксєєвіч — начальник спеціальної інженерної служби 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії. Саме цей підрозділ був безпосередньо залучений до терористичної атаки на медичний заклад, у якому в момент удару на лікуванні перебувало 627 дітей - інформує розвідка.

Зазначається, що майор шейнов за своїми функціональними обов'язками начальника спеціальної інженерної служби відповідав за організацію технічної підготовки крилатих ракет повітряного базування Х-101 до застосування літаками стратегічної авіації.

ГУР інформує, що воєнний злочинець дєніс шейнов народився 30 січня 1978 року в саратові. Паспорт: серія 6302 №906672, виданий 15 березня 2002 року відділом внутрішніх справ кіровського району міста саратова.

Випускник саратовського вищого військового інженерного командного училища ракетних військ. У 2018 році перебував у Сирії, де виконував так звані спеціальні завдання.

Він нагороджений медалями "За воинскую доблесть" II ст. (2000), "За отличие в военной службе" I ст. (2015), "Участнику военной операции в Сирии" (2019).

За даними ГУР, шейнов одружений із шабаловой єлєной міхайловной, народженою 30 квітня 1976 року, має сина та доньку. Постійна адреса проживання родини московитів: м. саратов, вул. батавіна, буд. 12, кв. 266.

ГУР МО України нагадує: за кожен воєнний злочин, вчинений проти українського народу, буде справедлива відплата.

СБУ: є нові докази, які підтверджують, що росія ударила по "Охматдиту" ракетою Х-101

Контекст

9 червня розпочалось відновлення сучасного корпусу "Охматдиту". Завершити основний корпус планують до настання холодів.

У МОЗ заявляли, що переможцем тендеру стало ТОВ "Ріола-Модуль ЛТД", яке надало найбільш економічно вигідну пропозицію – майже 293 млн грн. Очікувана вартість закупівлі становила 367,4 млн грн, тож така пропозиція дозволить заощадити понад 70 млн грн, які можуть бути спрямовані на інші напрями відновлення лікарні.

Підрядник має досвід у будівництві та реконструкції медичних обʼєктів. Саме "Ріола-Модуль ЛТД" завершувала роботи з будівництва сучасного корпусу Охматдиту в 2020 році.

Міністр охорони здоровя Ляшко заявляв, що компанія "Ріола-Модуль ЛТД", яка займеться відновлення пошкодженої лікарні "Охматдит", не є фігурантом кримінальних проваджень, як про це повідомляється у ЗМІ.