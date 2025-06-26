"Не виправдав очікувань": Генпрокурор Кравченко повідомив про реорганізацію Департаменту кримінальної політики та захисту інвестицій

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про реорганізацію Департаменту кримінальної політики та захисту інвестицій Офісу генпрокурора, який мав відігравати ключову роль у забезпеченні прав для інвесторів та бізнесу, але не виправдав очікувань. Про це Кравченко написав в Telegram, передає УНН.



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Сьогодні реорганізував Департамент кримінальної політики та захисту інвестицій. Цей підрозділ мав би відігравати ключову роль у забезпеченні прав для інвесторів та бізнесу, але не виправдав очікувань. На практиці його діяльність зводилася до номінальних зустрічей та бюрократичних процедур - повідомив Кравченко.

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Він зазначив, що бізнес потребує не формальностей, а прозорих правил, передбачуваності та ефективного захисту.

"Підприємництво може функціонувати навіть у складних умовах війни, якщо йому не заважати. Проте, бізнес теж повинен працювати у правових межах. Наш фокус - медіація. Я забезпечу законну комунікацію з бізнесом та справедливість. Це буде також зона відповідальності моїх заступників, керівників профільних структурних підрозділів, а на місцях - керівників обласних прокуратур, а не тільки одного департаменту, як це було раніше. Це стане реальною взаємодією для вирішення нагальних питань. І, звісно, реорганізація жодним чином не зупиняє виконання всіх зобовʼязань органів прокуратури в рамках евроінтеграційних процесів", - додав Кравченко.

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