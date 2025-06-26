"Не оправдал ожиданий": Генпрокурор Кравченко сообщил о реорганизации Департамента уголовной политики и защиты инвестиций
Киев • УНН
Генеральный прокурор Руслан Кравченко реорганизовал Департамент уголовной политики и защиты инвестиций из-за неоправданных ожиданий. Бизнес нуждается в прозрачных правилах и эффективной защите, а не в бюрократии, поэтому фокус будет на медиации.
Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о реорганизации Департамента уголовной политики и защиты инвестиций Офиса генпрокурора, который должен был играть ключевую роль в обеспечении прав для инвесторов и бизнеса, но не оправдал ожиданий. Об этом Кравченко написал в Telegram, передает УНН.
Детали
Сегодня реорганизовал Департамент уголовной политики и защиты инвестиций. Это подразделение должно было бы играть ключевую роль в обеспечении прав для инвесторов и бизнеса, но не оправдало ожиданий. На практике его деятельность сводилась к номинальным встречам и бюрократическим процедурам
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Он отметил, что бизнес нуждается не в формальностях, а в прозрачных правилах, предсказуемости и эффективной защите.
"Предпринимательство может функционировать даже в сложных условиях войны, если ему не мешать. Однако, бизнес тоже должен работать в правовых пределах. Наш фокус - медиация. Я обеспечу законную коммуникацию с бизнесом и справедливость. Это будет также зона ответственности моих заместителей, руководителей профильных структурных подразделений, а на местах - руководителей областных прокуратур, а не только одного департамента, как это было раньше. Это станет реальным взаимодействием для решения неотложных вопросов. И, конечно, реорганизация никоим образом не останавливает выполнение всех обязательств органов прокуратуры в рамках евроинтеграционных процессов", - добавил Кравченко.
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