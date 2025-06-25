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Генпрокурор Кравченко получил трех заместителей: названы их имена

Киев • УНН

 • 3400 просмотра

24 июня 2025 года Генеральный прокурор назначил Максима Крыма, Марию Вдовиченко и Андрея Лещенко своими заместителями, после рекомендации Совета прокуроров Украины. Каждый из них будет отвечать за определенное направление работы в органах прокуратуры.

Генпрокурор Кравченко получил трех заместителей: названы их имена

Генеральный прокурор Руслан Кравченко по рекомендации Совета прокуроров назначил Максима Крыма, Марию Вдовиченко и Андрея Лещенко своими заместителями, сообщили в среду в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что Совет прокуроров Украины на заседании принял решение о предоставлении рекомендаций на назначение на должности заместителей Генерального прокурора Максима Крыма, Марию Вдовиченко и Андрея Лещенко.

Генеральный прокурор согласился с этим решением и 24 июня 2025 года подписал приказы об их назначении на должности заместителей Генерального прокурора

- сообщили в Офисе Генпрокурора.

За каждым из заместителей, как указано, закреплено определенное направление работы в органах прокуратуры, за которое они будут отвечать.

"25 июня заместители Генерального прокурора приступили к исполнению своих обязанностей", - говорится в сообщении.

Справочно

До этого Максим Крым занимал должность руководителя Киевской областной прокуратуры, Мария Вдовиченко - исполняла обязанности руководителя Киевской городской прокуратуры, а Андрей Лещенко работал на руководящей должности в Департаменте противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора.

Дополнение

23 июня Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко начал работу в новой должности, заявив, что бюрократического ритуала представления Президентом не будет. Он также очертил приоритетные задачи для прокуратуры, среди которых неотвратимость наказания для преступников и координация работы правоохранительных органов.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Кравченко Генеральным прокурором 21 июня.

Верховная Рада поддержала представление Президента Владимира Зеленского и назначила Руслана Кравченко на должность Генерального прокурора 17 июня.

Кравченко имеет 11-летний стаж работы в органах прокуратуры. До назначения на должность Генпрокурора работал руководителем Государственной налоговой службы, а до этого - начальником Киевской областной военной администрации.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политика
Генеральный прокурор Украины
Киев
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