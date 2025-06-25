Генпрокурор Кравченко получил трех заместителей: названы их имена

24 июня 2025 года Генеральный прокурор назначил Максима Крыма, Марию Вдовиченко и Андрея Лещенко своими заместителями, после рекомендации Совета прокуроров Украины. Каждый из них будет отвечать за определенное направление работы в органах прокуратуры.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко по рекомендации Совета прокуроров назначил Максима Крыма, Марию Вдовиченко и Андрея Лещенко своими заместителями, сообщили в среду в Офисе Генпрокурора, пишет УНН. Детали Сообщается, что Совет прокуроров Украины на заседании принял решение о предоставлении рекомендаций на назначение на должности заместителей Генерального прокурора Максима Крыма, Марию Вдовиченко и Андрея Лещенко. Генеральный прокурор согласился с этим решением и 24 июня 2025 года подписал приказы об их назначении на должности заместителей Генерального прокурора - сообщили в Офисе Генпрокурора. За каждым из заместителей, как указано, закреплено определенное направление работы в органах прокуратуры, за которое они будут отвечать. "25 июня заместители Генерального прокурора приступили к исполнению своих обязанностей", - говорится в сообщении. Справочно До этого Максим Крым занимал должность руководителя Киевской областной прокуратуры, Мария Вдовиченко - исполняла обязанности руководителя Киевской городской прокуратуры, а Андрей Лещенко работал на руководящей должности в Департаменте противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора. Дополнение 23 июня Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко начал работу в новой должности, заявив, что бюрократического ритуала представления Президентом не будет. Он также очертил приоритетные задачи для прокуратуры, среди которых неотвратимость наказания для преступников и координация работы правоохранительных органов. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Кравченко Генеральным прокурором 21 июня. Верховная Рада поддержала представление Президента Владимира Зеленского и назначила Руслана Кравченко на должность Генерального прокурора 17 июня. Кравченко имеет 11-летний стаж работы в органах прокуратуры. До назначения на должность Генпрокурора работал руководителем Государственной налоговой службы, а до этого - начальником Киевской областной военной администрации.