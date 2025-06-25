Генпрокурор Кравченко отримав трьох заступників: названо їхні імена

24 червня 2025 року Генеральний прокурор призначив Максима Крима, Марію Вдовиченко та Андрія Лещенка своїми заступниками, після рекомендації Ради прокурорів України. Кожен із них відповідатиме за певний напрям роботи в органах прокуратури.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко за рекомендацією Ради прокурорів призначив Максима Крима, Марію Вдовиченко та Андрія Лещенка своїми заступниками, повідомили у середу в Офісі Генпрокурора, пише УНН. Деталі Повідомляється, що Рада прокурорів України на засіданні ухвалила рішення про надання рекомендацій на призначення на посади заступників Генерального прокурора Максима Крима, Марію Вдовиченко та Андрія Лещенка. Генеральний прокурор погодився з цим рішенням та 24 червня 2025 року підписав накази про їх призначення на посади заступників Генерального прокурора - повідомили в Офісі Генпрокурора. За кожним із заступників, як вказано, закріплений певний напрям роботи в органах прокуратури, за який вони відповідатимуть. "25 червня заступники Генерального прокурора приступили до виконання своїх обов’язків", - ідеться у повідомленні. Довідково До цього Максим Крим обіймав посаду керівника Київської обласної прокуратури, Марія Вдовиченко - виконувала обов'язки керівника Київської міської прокуратури, а Андрій Лещенко працював на керівній посаді в Департаменті протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора. Доповнення 23 червня Генеральний прокурор України Руслан Кравченко розпочав роботу на новій посаді, заявивши, що бюрократичного ритуалу представлення Президентом не буде. Він також окреслив пріоритетні завдання для прокуратури, серед яких невідворотність покарання для злочинців та координація роботи правоохоронних органів. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Руслана Кравченка Генеральним прокурором 21 червня. Верховна Рада підтримала подання Президента Володимира Зеленського та призначила Руслана Кравченка на посаду Генерального прокурора 17 червня. Кравченко має 11-річний стаж роботи в органах прокуратури. До призначення на посаду Генпрокурора працював керівником Державної податкової служби, а до цього - начальником Київської обласної військової адміністрації.