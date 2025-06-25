Генпрокурор Кравченко отримав трьох заступників: названо їхні імена

$41.790.08
48.510.49
ukenru
"Обговоримо очевидне": Трамп підтвердив, що зустрінеться із Зеленським на саміті НАТО
08:58 • 4216 перегляди
"Обговоримо очевидне": Трамп підтвердив, що зустрінеться із Зеленським на саміті НАТО
Ексклюзив
08:45 • 11088 перегляди
У Мінсоцполітики пояснили, чому вирішити проблеми на ринку праці швидкою імміграцією не вийде, та що ще необхідно
08:15 • 11419 перегляди
Корупція в Мінрегіоні: суд переніс обрання запобіжного заходу Чернишову на завтра
24 червня, 17:47 • 38437 перегляди
Спецтрибунал, притягнення рф до відповідальності, компенсація збитків: ПАРЄ ухвалила резолюцію по Україні
Ексклюзив
24 червня, 17:30 • 81437 перегляди
Слушно і виправдано: у Раді підтримали ініціативу Кравченка скасувати добір прокурорів через кадровий резерв
24 червня, 12:48 • 88504 перегляди
рф планує нові військові операції на території НАТО – Зеленський
Ексклюзив
24 червня, 09:02 • 108854 перегляди
Вертолітний скандал: розбір елементів озброєння з гелікоптерів без участі компанії, що його встановлювала очевидно було порушенням
Ексклюзив
24 червня, 08:07 • 120271 перегляди
Ремонт авіаційної техніки гальмується через бюрократію: експерти закликають спростити сертифікацію та оновити підходи до документації
Ексклюзив
24 червня, 07:47 • 122055 перегляди
Малі аптеки попереджають, що не зможуть відпускати препарати за програмою "Доступні ліки", що загрожує їм втратою ліцензії
24 червня, 07:34 • 91494 перегляди
Війна путіна з НАТО коштуватиме світові 1,5 трильйона доларів - Bloomberg
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
5.6м/с
43%
748мм
Популярнi новини
росія готується до війни з НАТО: в ISW назвали ймовірні терміни25 червня, 00:27 • 21715 перегляди
Нічна атака на Запоріжжя: поранено двох людей, пошкоджено житлові будинки25 червня, 00:59 • 18890 перегляди
Орбан: Відсутність Зеленського на закритому засіданні лідерів НАТО "знаменує кінець епохи"25 червня, 02:03 • 27577 перегляди
Ворожі кораблі зникли з Чорного та Азовського морів - ВМС25 червня, 03:14 • 20276 перегляди
На Одещині вночі ворог атакував інфраструктуру: що відомо07:18 • 19734 перегляди
Публікації
Двічі на одні граблі: власник компанії з громадянством рф вдруге намагається отримати в управління столичний “Гулівер”24 червня, 15:24 • 77970 перегляди
Інфляція на фармацевтичну продукцію сягнула 13,9 % - міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко24 червня, 12:11 • 121031 перегляди
Гетманцев в четвер спробує проштовхнути законопроєкт, який може зруйнувати систему захисту вкладників 24 червня, 11:50 • 124939 перегляди
Родинні схеми чи збіг? Як компанія сина заступника АРМА Катамадзе виграла торги за "Укрбуд"24 червня, 09:55 • 164307 перегляди
Міністерство екологічної імітації Світлани Гринчук24 червня, 08:49 • 191698 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Марк Рютте
Синєгубов Олег Васильович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Франція
Харків
Реклама
УНН Lite
Протестувальники у Венеції відсвяткували "перемогу": Безос переніс весілля з центру міста24 червня, 18:18 • 26256 перегляди
Ембер Герд повертається до акторської майстерності після скандалу з Деппом 24 червня, 14:38 • 34931 перегляди
Геллар прагне воскресити загиблих героїв у перезапуску "Баффі – винищувачка вампірів"24 червня, 11:51 • 48720 перегляди
Езра Міллер готується повернутись у кіно із новим фільмом від Лінн Ремзі23 червня, 14:13 • 123676 перегляди
Каратель зіграє разом з Людиною-павуком: що відомо про новий фільм Marvel21 червня, 23:04 • 200776 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Ґардіан
Brent
Tesla Model Y
Fox News Channel

Генпрокурор Кравченко отримав трьох заступників: названо їхні імена

Київ • УНН

 • 5118 перегляди

24 червня 2025 року Генеральний прокурор призначив Максима Крима, Марію Вдовиченко та Андрія Лещенка своїми заступниками, після рекомендації Ради прокурорів України. Кожен із них відповідатиме за певний напрям роботи в органах прокуратури.

Генпрокурор Кравченко отримав трьох заступників: названо їхні імена

Генеральний прокурор Руслан Кравченко за рекомендацією Ради прокурорів призначив Максима Крима, Марію Вдовиченко та Андрія Лещенка своїми заступниками, повідомили у середу в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що Рада прокурорів України на засіданні ухвалила рішення про надання рекомендацій на призначення на посади заступників Генерального прокурора Максима Крима, Марію Вдовиченко та Андрія Лещенка.

Генеральний прокурор погодився з цим рішенням та 24 червня 2025 року підписав накази про їх призначення на посади заступників Генерального прокурора

- повідомили в Офісі Генпрокурора.

За кожним із заступників, як вказано, закріплений певний напрям роботи в органах прокуратури, за який вони відповідатимуть.

"25 червня заступники Генерального прокурора приступили до виконання своїх обов’язків", - ідеться у повідомленні.

Довідково

До цього Максим Крим обіймав посаду керівника Київської обласної прокуратури, Марія Вдовиченко - виконувала обов'язки керівника Київської міської прокуратури, а Андрій Лещенко працював на керівній посаді в Департаменті протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора.

Доповнення

23 червня Генеральний прокурор України Руслан Кравченко розпочав роботу на новій посаді, заявивши, що бюрократичного ритуалу представлення Президентом не буде. Він також окреслив пріоритетні завдання для прокуратури, серед яких невідворотність покарання для злочинців та координація роботи правоохоронних органів.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Руслана Кравченка Генеральним прокурором 21 червня.

Верховна Рада підтримала подання Президента Володимира Зеленського та призначила Руслана Кравченка на посаду Генерального прокурора 17 червня.

Кравченко має 11-річний стаж роботи в органах прокуратури. До призначення на посаду Генпрокурора працював керівником Державної податкової служби, а до цього - начальником Київської обласної військової адміністрації.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Політика
Генеральний прокурор (Україна)
Київ
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9