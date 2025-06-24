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Слушно і виправдано: у Раді підтримали ініціативу Кравченка скасувати добір прокурорів через кадровий резерв

Київ • УНН

 • 14476 перегляди

Народна депутатка Юлія Яцик підтримала ініціативу Генпрокурора Руслана Кравченка щодо скасування добору прокурорів через кадровий резерв. Вона вважає такий крок виправданим та таким, що відповідає реальним потребам. Юрист Олег Шрам також підкреслив доцільність скасування затягнутих процедур в умовах війни.

Слушно і виправдано: у Раді підтримали ініціативу Кравченка скасувати добір прокурорів через кадровий резерв

Народна депутатка України, голова підкомітету з питань кримінального процесуального законодавства та оперативно-розшукової діяльності Юлія Яцик підтримала ініціативу Генерального прокурора Руслана Кравченка, який скасував добір прокурорів через кадровий резерв. Про це Яцик заявила у коментарі УНН.

Так, я підтримую таку ініціативу Генерального. Вона абсолютно слушна, виправдана та відповідає реальній потребі у доборі фахових кадрів 

- зазначила Яцик.

За її словами, ідея зовнішнього прозорого контролю в кадрових процесах була знівельована через заполітизовані підходи комісій.

Кадровий резерв та реєстр кандидатів - це штучна перепона для професіоналів, які зайняті роботою, а не спробами пристосуватися до чергових забаганок тих, хто намагається впливати на кадрові процеси в різних структурах

- додала народна депутатка.

Додамо

Ініціативу Генпрокурора прокоментував і юрист Олег Шрам. У своєму дописі у FB він підкреслив доцільність скасування затягнутих процедур у період війни.

Можна лише вітати такий підхід, тим більше в умовах війни, коли управлінські рішення, зокрема і кадрові за необхідності потрібно приймати вже і зараз, а не чекати місяцями на проведення тих чи інших необмежених часом та відповідальністю процедур. Взагалі то, всі ці конкурсні та інші подібні процедури цілком прийнятні для мирних країн, які нікуди не поспішають, які можуть дозволити собі поекспериментувати, протестувати ті чи інші варіанти, почекати результатів роками чи десятиліттями. Тоді як нам, насправді, щоб тільки залишатися на місці потрібно бігти стрімголов, а щоб чогось досягати, хоча б удвічі швидше

 - написав Шрам.

Нагадаємо, Генеральний прокурор Руслан Кравченко сьогодні заявив про скасування добору прокурорів через кадровий резерв. За його словами, нинішній механізм виявився складним, зарегульованим і таким, що не забезпечує оперативного укомплектування органів прокуратури. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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