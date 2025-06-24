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Случайно и оправданно: в Раде поддержали инициативу Кравченко отменить отбор прокуроров через кадровый резерв
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Случайно и оправданно: в Раде поддержали инициативу Кравченко отменить отбор прокуроров через кадровый резерв
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Случайно и оправданно: в Раде поддержали инициативу Кравченко отменить отбор прокуроров через кадровый резерв

Киев • УНН

 • 3876 просмотра

Народный депутат Юлия Яцик поддержала инициативу Генпрокурора Руслана Кравченко об отмене отбора прокуроров через кадровый резерв. Она считает такой шаг оправданным и отвечающим реальным потребностям. Юрист Олег Шрам также подчеркнул целесообразность отмены затянутых процедур в условиях войны.

Случайно и оправданно: в Раде поддержали инициативу Кравченко отменить отбор прокуроров через кадровый резерв

Народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам уголовного процессуального законодательства и оперативно-розыскной деятельности Юлия Яцик поддержала инициативу Генерального прокурора Руслана Кравченко, который отменил отбор прокуроров через кадровый резерв. Об этом Яцик заявила в комментарии УНН.

Да, я поддерживаю такую инициативу Генерального. Она абсолютно верна, оправдана и отвечает реальной потребности в отборе профессиональных кадров 

- отметила Яцик.

По ее словам, идея внешнего прозрачного контроля в кадровых процессах была сведена на нет из-за заполитизированных подходов комиссий.

Кадровый резерв и реестр кандидатов - это искусственное препятствие для профессионалов, которые заняты работой, а не попытками приспособиться к очередным прихотям тех, кто пытается влиять на кадровые процессы в различных структурах

- добавила народный депутат.

Добавим

Инициативу Генпрокурора прокомментировал и юрист Олег Шрам. В своем посте в FB он подчеркнул целесообразность отмены затянутых процедур в период войны.

Можно только приветствовать такой подход, тем более в условиях войны, когда управленческие решения, в том числе и кадровые при необходимости нужно принимать уже и сейчас, а не ждать месяцами проведения тех или иных неограниченных временем и ответственностью процедур. Вообще-то, все эти конкурсные и другие подобные процедуры вполне приемлемы для мирных стран, которые никуда не спешат, которые могут позволить себе поэкспериментировать, протестировать те или иные варианты, подождать результатов годами или десятилетиями. Тогда как нам, на самом деле, чтобы только оставаться на месте нужно бежать стремглав, а чтобы чего-то достигать, хотя бы вдвое быстрее

 - написал Шрам.

Напомним, Генеральный прокурор Руслан Кравченко сегодня заявил об отмене отбора прокуроров через кадровый резерв. По его словам, нынешний механизм оказался сложным, зарегулированным и не обеспечивающим оперативное укомплектование органов прокуратуры. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика
Руслан Кравченко
Украина
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