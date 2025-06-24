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"Мені потрібні люди, які здатні діяти": Генпрокурор Руслан Кравченко скасував Положення про порядок добору кандидатів до кадрового резерву

Київ • УНН

 • 378 перегляди

Генпрокурор Руслан Кравченко скасував Положення про порядок добору кандидатів до кадрового резерву, оскільки пілотний проєкт виявився неефективним. Він наголосив на необхідності прозорого та ефективного механізму добору, який буде розроблений із залученням міжнародних експертів.

"Мені потрібні люди, які здатні діяти": Генпрокурор Руслан Кравченко скасував Положення про порядок добору кандидатів до кадрового резерву

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко ухвалив рішення скасувати Положення про порядок добору кандидатів до кадрового резерву. Він підкреслив, що пілотний проєкт цієї ініціативи не виконав основних завдань, які були на нього покладені, пише УНН з посиланням на сторінку Кравченка в Telegram.

Деталі

Я ухвалив рішення скасувати Положення про порядок добору кандидатів до кадрового резерву. Ідея, закладена в ініціативу, правильна: створити прозорий і справедливий механізм добору керівників органів прокуратури. Однак, пілотний проєкт по впровадженню цієї ініціативи не виконав свого основного завдання

- заявив Кравченко.

Він зазначив, що процедури виявилися складними і затягнутими, в окремих аспектах дискримінаційними.

"Окрім того, процедури виявилися надмірно складними, зарегульованими, затягнутими і, в окремих аспектах, дискримінаційними. Положення ж дозволяло призначення поза межами резерву, що суперечило самій логіці створення механізму", - повідомив Кравченко.

За словами Генпрокурора, що в умовах нестачі прокурорів, нема часу та простору для процесів, які не дають результатів.

У нинішніх умовах, коли низка прокуратур залишаються без керівництва, ми не маємо ні часу, ні простору для процесів, які не дають результату. І головне — у ці складні часи ми не маємо права гальмувати роботу

- наголосив Генпрокурор.

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Кравченко додав, що потребує людей, які будуть діяти, а не гаяти час на проведення презентацій.

"Мені потрібні люди, які здатні діяти, а не витрачати роки на узгодження і малювання презентацій. Водночас, я за прозорий, заснований на заслугах відбір прокурорів на керівні посади, - повідомив Кравченко.

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"Власне, тому ми переходимо до розробки відповідних змін до законодавства, як це передбачено ініціативою ЄС "Ukraine Facility", і прийняття спеціального закону з урахуванням кращих європейських стандартів. Саме такий принцип відбору визначений Законом України "Про прокуратуру" (ст. 29 прим. 1) щодо прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури", - повідомив Кравченко.

Генпрокурор додав, що цей процес буде проходити у відкритий спосіб, із залученням міжнародних експертів та після консультацій з Венеціанською комісією.

"Ми врахували всі недоліки пілоту. Тепер наше завдання: закріпити ефективний, реалістичний і працюючий механізм добору, який справді служитиме інтересам держави", - підсумував Кравченко.

Довідково

Положення про порядок добору кандидатів до кадрового резерву на заміщення адміністративних посад в органах прокуратури України було затверджене наказом Генпрокурора від 14 жовтня 2024 року. Цей документ мав регулювати процедуру добору прокурорів для включення до кадрового резерву на заміщення вакантних і тимчасово вакантних адміністративних посад в органах прокуратури.

Нагадаємо

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко 23 червня розпочав роботу на новій посаді, заявивши, що бюрократичного ритуалу представлення Президентом не буде. Він також окреслив пріоритетні завдання для прокуратури, серед яких невідворотність покарання для злочинців та координація роботи правоохоронних органів.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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