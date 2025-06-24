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"Мне нужны люди, способные действовать": Генпрокурор Руслан Кравченко отменил Положение о порядке отбора кандидатов в кадровый резерв

Киев • УНН

 • 346 просмотра

Генпрокурор Руслан Кравченко отменил Положение о порядке отбора кандидатов в кадровый резерв, поскольку пилотный проект оказался неэффективным. Он подчеркнул необходимость прозрачного и эффективного механизма отбора, который будет разработан с привлечением международных экспертов.

"Мне нужны люди, способные действовать": Генпрокурор Руслан Кравченко отменил Положение о порядке отбора кандидатов в кадровый резерв

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко принял решение отменить Положение о порядке отбора кандидатов в кадровый резерв. Он подчеркнул, что пилотный проект этой инициативы не выполнил основных задач, которые были на него возложены, пишет УНН со ссылкой на страницу Кравченко в Telegram.

Детали

Я принял решение отменить Положение о порядке отбора кандидатов в кадровый резерв. Идея, заложенная в инициативу, правильная: создать прозрачный и справедливый механизм отбора руководителей органов прокуратуры. Однако, пилотный проект по внедрению этой инициативы не выполнил своей основной задачи

- заявил Кравченко.

Он отметил, что процедуры оказались сложными и затянутыми, в отдельных аспектах дискриминационными.

"Кроме того, процедуры оказались чрезмерно сложными, зарегулированными, затянутыми и, в отдельных аспектах, дискриминационными. Положение же позволяло назначение вне резерва, что противоречило самой логике создания механизма", - сообщил Кравченко.

По словам Генпрокурора, в условиях нехватки прокуроров, нет времени и пространства для процессов, которые не дают результатов.

В нынешних условиях, когда ряд прокуратур остаются без руководства, мы не имеем ни времени, ни пространства для процессов, которые не дают результата. И главное — в эти сложные времена мы не имеем права тормозить работу

- подчеркнул Генпрокурор.

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Кравченко добавил, что нуждается в людях, которые будут действовать, а не тратить время на проведение презентаций.

"Мне нужны люди, которые способны действовать, а не тратить годы на согласование и рисование презентаций. В то же время, я за прозрачный, основанный на заслугах отбор прокуроров на руководящие должности, - сообщил Кравченко.

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"Собственно, поэтому мы переходим к разработке соответствующих изменений в законодательство, как это предусмотрено инициативой ЕС "Ukraine Facility", и принятию специального закона с учетом лучших европейских стандартов. Именно такой принцип отбора определен Законом Украины "О прокуратуре" (ст. 29 прим. 1) в отношении прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры", - сообщил Кравченко.

Генпрокурор добавил, что этот процесс будет проходить открыто, с привлечением международных экспертов и после консультаций с Венецианской комиссией.

"Мы учли все недостатки пилота. Теперь наша задача: закрепить эффективный, реалистичный и работающий механизм отбора, который действительно будет служить интересам государства", - подытожил Кравченко.

Справка

Положение о порядке отбора кандидатов в кадровый резерв для замещения административных должностей в органах прокуратуры Украины было утверждено приказом Генпрокурора от 14 октября 2024 года. Этот документ должен был регулировать процедуру отбора прокуроров для включения в кадровый резерв для замещения вакантных и временно вакантных административных должностей в органах прокуратуры.

Напомним

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко 23 июня начал работу на новой должности, заявив, что бюрократического ритуала представления Президентом не будет. Он также обозначил приоритетные задачи для прокуратуры, среди которых неотвратимость наказания для преступников и координация работы правоохранительных органов.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политика
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Украина
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