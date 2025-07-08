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70% дел НАБУ против нардепов никак не связаны с коррупцией - нардеп и член ВСК Бужанский

Киев • УНН

 • 4059 просмотра

Народный депутат Максим Бужанский заявил, что 70% дел НАБУ против нардепов связаны с ошибками в декларациях, а не с коррупцией. Это вызывает вопросы относительно эффективности антикоррупционных органов и их финансирования.

70% дел НАБУ против нардепов никак не связаны с коррупцией - нардеп и член ВСК Бужанский

70% дел, открытых НАБУ против народных депутатов за последние годы, не имеют никакого отношения к коррупции — они связаны с ошибками в декларациях. Об этом в комментарии УНН заявил народный депутат Максим Бужанский, член Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию возможной коррупции в правоохранительных органах, ссылаясь на аналитику статистики, предоставленной самими НАБУ и САП.

Детали

Антикоррупционные органы НАБУ, САП, ВАКС и частично НАПК длительное время получали значительную финансовую поддержку от международных доноров, в частности USAID. После объявления о сворачивании этих программ в Украине возникает вопрос: смогут ли эти структуры содержаться исключительно за счет государственного бюджета, и не придется ли его существенно увеличивать на них уже в 2026 году, жертвуя оборонными и социальными программами и увеличивая налоги для людей. На фоне ограниченных ресурсов, войны и растущих социальных расходов — такие перспективы вызывают дискуссии. К тому же, граждане все чаще ставят под сомнение эффективность так называемой "антикоррупционной триады", которая, по мнению многих, не оправдывает потраченные на нее средства.

Мы должны сравнить, сколько тратим на ГБР, и сколько на НАБУ и САП. Какие у них результаты. Должен быть анализ эффективности. Потом уже решать, что они хотят и что мы можем им дать из бюджета 

- сказал Бужанский, комментируя запрос антикоррупционных органов на увеличение бюджетного финансирования в следующем 2026 году.

Народный депутат подчеркнул, что в условиях ограниченных ресурсов и уменьшения внешней поддержки государство должно принимать взвешенные решения.

Есть органы, которые чувствуют себя как государство в государстве, которые считают себя настолько независимыми, что их вообще не интересуют никакие события вокруг. Но в то же время, борьба с коррупцией нужна. Поэтому должны идти по пути усовершенствования борьбы с коррупцией 

- отметил он.

Комментируя эффективность работы антикоррупционной триады НАБУ–САП–ВАКС, Бужанский привел результаты парламентского анализа.

Мы провели анализ и выяснили, что 70% дел в отношении народных депутатов за последние три-четыре года, которые расследуют НАБУ и САП — никоим образом не связаны с коррупцией, вообще. Они связаны с ошибками в декларации. Но все это подается как "разоблачение", вместо того, чтобы заниматься реальной топ-коррупцией 

- заявил народный депутат.

Он подчеркнул необходимость повышения порогов подследственности для антикоррупционных органов, ведь при имеющемся уровне финансирования они не должны тратить ресурсы на мелкие дела.

Пусть занимаются делами на 100 миллионов и выше. Миллион-два — это не тот уровень. Это дорого и неэффективно для государства 

- пояснил он.

Что касается возможности "десакрализации" антикоррупционной триады, то есть передачи полномочий по расследованию топ-коррупции другим правоохранительным органам, Бужанский напомнил, что значительная часть коррупционных дел и так ведется Национальной полицией.

САП, НАБУ и ВАКС создавались, чтобы работать по министрам, а не по главам ОТГ. Но если мы еще больше расширим борьбу с коррупцией — кто тогда будет заниматься другими преступлениями? 

- говорит Бужанский.

Он также добавил, что парламентарии до сих пор ожидают отчет Антикоррупционного комитета Верховной Рады о результатах аудита НАБУ. По его мнению, ключевая проблема заключается не в количестве антикоррупционных органов, а в результативности их работы.

Общество хочет не только справедливости, но и скорости. Пока что мы не видим ни того, ни другого 

- подытожил народный депутат.

Напомним, несмотря на значительные расходы государства на содержание антикоррупционных органов — ситуация не меняется. 92% украинцев считают коррупцию одной из самых серьезных проблем — почти столько же, сколько назвали таковой войну (95%). Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика
Национальная полиция Украины
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Киевский международный институт социологии
Агентство США по международному развитию
Национальное антикоррупционное бюро Украины
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