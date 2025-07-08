70% дел НАБУ против нардепов никак не связаны с коррупцией - нардеп и член ВСК Бужанский
Киев • УНН
Народный депутат Максим Бужанский заявил, что 70% дел НАБУ против нардепов связаны с ошибками в декларациях, а не с коррупцией. Это вызывает вопросы относительно эффективности антикоррупционных органов и их финансирования.
70% дел, открытых НАБУ против народных депутатов за последние годы, не имеют никакого отношения к коррупции — они связаны с ошибками в декларациях. Об этом в комментарии УНН заявил народный депутат Максим Бужанский, член Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию возможной коррупции в правоохранительных органах, ссылаясь на аналитику статистики, предоставленной самими НАБУ и САП.
Детали
Антикоррупционные органы НАБУ, САП, ВАКС и частично НАПК длительное время получали значительную финансовую поддержку от международных доноров, в частности USAID. После объявления о сворачивании этих программ в Украине возникает вопрос: смогут ли эти структуры содержаться исключительно за счет государственного бюджета, и не придется ли его существенно увеличивать на них уже в 2026 году, жертвуя оборонными и социальными программами и увеличивая налоги для людей. На фоне ограниченных ресурсов, войны и растущих социальных расходов — такие перспективы вызывают дискуссии. К тому же, граждане все чаще ставят под сомнение эффективность так называемой "антикоррупционной триады", которая, по мнению многих, не оправдывает потраченные на нее средства.
Мы должны сравнить, сколько тратим на ГБР, и сколько на НАБУ и САП. Какие у них результаты. Должен быть анализ эффективности. Потом уже решать, что они хотят и что мы можем им дать из бюджета
Народный депутат подчеркнул, что в условиях ограниченных ресурсов и уменьшения внешней поддержки государство должно принимать взвешенные решения.
Есть органы, которые чувствуют себя как государство в государстве, которые считают себя настолько независимыми, что их вообще не интересуют никакие события вокруг. Но в то же время, борьба с коррупцией нужна. Поэтому должны идти по пути усовершенствования борьбы с коррупцией
Комментируя эффективность работы антикоррупционной триады НАБУ–САП–ВАКС, Бужанский привел результаты парламентского анализа.
Мы провели анализ и выяснили, что 70% дел в отношении народных депутатов за последние три-четыре года, которые расследуют НАБУ и САП — никоим образом не связаны с коррупцией, вообще. Они связаны с ошибками в декларации. Но все это подается как "разоблачение", вместо того, чтобы заниматься реальной топ-коррупцией
Он подчеркнул необходимость повышения порогов подследственности для антикоррупционных органов, ведь при имеющемся уровне финансирования они не должны тратить ресурсы на мелкие дела.
Пусть занимаются делами на 100 миллионов и выше. Миллион-два — это не тот уровень. Это дорого и неэффективно для государства
Что касается возможности "десакрализации" антикоррупционной триады, то есть передачи полномочий по расследованию топ-коррупции другим правоохранительным органам, Бужанский напомнил, что значительная часть коррупционных дел и так ведется Национальной полицией.
САП, НАБУ и ВАКС создавались, чтобы работать по министрам, а не по главам ОТГ. Но если мы еще больше расширим борьбу с коррупцией — кто тогда будет заниматься другими преступлениями?
Он также добавил, что парламентарии до сих пор ожидают отчет Антикоррупционного комитета Верховной Рады о результатах аудита НАБУ. По его мнению, ключевая проблема заключается не в количестве антикоррупционных органов, а в результативности их работы.
Общество хочет не только справедливости, но и скорости. Пока что мы не видим ни того, ни другого
Напомним, несмотря на значительные расходы государства на содержание антикоррупционных органов — ситуация не меняется. 92% украинцев считают коррупцию одной из самых серьезных проблем — почти столько же, сколько назвали таковой войну (95%). Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).