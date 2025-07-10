Украина привлекла 10 млрд евро: Зеленский заявил, что на Конференции по восстановлению подписано 200 соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что было подписано около 200 соглашений на общую сумму 10 млрд евро. Это является символом доверия партнеров к Украине. Об этом Глава государства сообщил во время Конференции по восстановлению Украины, сообщает УНН.

На конференции подписано около 200 соглашений на общую сумму около 10 млрд евро - сообщил Зеленский.

Президент Украины добавил, что это является сигналом доверия к Украине со стороны ее партнеров.

Конференция имеет практические договоренности, это участие итальянских компаний в восстановлении нашей жизни. Это сигнал от итальянского бизнеса, от других бизнесов, которые здесь присутствуют, сигнал доверия к Украине - сказал он на пресс-конференции на полях конференции URC-2025.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров создать четкий план восстановления нашего государства. Необходим подход в стиле "Плана Маршалла".