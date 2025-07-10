Відновлення України неможливе без її перемоги у війні проти росії - Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що без перемоги у війні над росією Україна не може бути відновлена. Перемога України означає територіальну цілісність та стійкий мир. Про це Туск сказав під час Конференції з відбудови України, передає УНН.

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Не буде відбудови без перемоги. Ми сьогодні зустрічаємося, щоб обговорити, як ми можемо допомогти Україні не лише вижити, але й також допомогти піднятися знову не лише матеріально, а й також духовно і соціально. Українська перемога - це питання безпеки для всієї Європи. Перемога означає територіальну цілісність, суверенітет, справедливий і тривалий мир. Перемога України - це не означає щось проти інших країн, це перемога наших цінностей і нашої спільної безпеки - сказав Туск.

Він зазначив, що відновлення України має включати повернення людей до країни.

Відновлення – це не тільки про те, як відбудувати стіни. Це про те, як знову вдихнути у них життя. Ми всі розуміємо, що це війна не тільки проти України. Це війна проти Європи. Це є війна між цивілізацією і варварством. Для Європи і для Польщі вільна, суверенна Україна означає більш безпечний ЄС - додав Туск.

За його словами, Польща відіграватиме важливу роль у відбудові України.

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