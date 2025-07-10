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Восстановление Украины невозможно без ее победы в войне против россии - Туск

Киев • УНН

 • 291 просмотра

Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что восстановление Украины зависит от ее победы в войне, что означает территориальную целостность и устойчивый мир. Он отметил, что победа Украины является вопросом безопасности для всей Европы и возвращения людей в страну.

Восстановление Украины невозможно без ее победы в войне против россии - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что без победы в войне над россией Украина не может быть восстановлена. Победа Украины означает территориальную целостность и устойчивый мир. Об этом Туск сказал во время Конференции по восстановлению Украины, передает УНН.

Подробности

Не будет восстановления без победы. Мы сегодня встречаемся, чтобы обсудить, как мы можем помочь Украине не только выжить, но и также помочь подняться снова не только материально, но и духовно и социально. Украинская победа - это вопрос безопасности для всей Европы. Победа означает территориальную целостность, суверенитет, справедливый и длительный мир. Победа Украины - это не означает что-то против других стран, это победа наших ценностей и нашей общей безопасности

- сказал Туск.

Он отметил, что восстановление Украины должно включать возвращение людей в страну.

Восстановление – это не только о том, как отстроить стены. Это о том, как снова вдохнуть в них жизнь. Мы все понимаем, что это война не только против Украины. Это война против Европы. Это война между цивилизацией и варварством. Для Европы и для Польши свободная, суверенная Украина означает более безопасный ЕС

- добавил Туск.

По его словам, Польша будет играть важную роль в восстановлении Украины.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров создать четкий план восстановления нашего государства. Необходим подход в стиле "Плана Маршалла".

Павел Башинский

Павел Башинский

политикаНовости Мира
Европейский Союз
Дональд Туск
Владимир Зеленский
Украина
Польша
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