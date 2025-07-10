Восстановление Украины невозможно без ее победы в войне против россии - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что без победы в войне над россией Украина не может быть восстановлена. Победа Украины означает территориальную целостность и устойчивый мир. Об этом Туск сказал во время Конференции по восстановлению Украины, передает УНН.

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Не будет восстановления без победы. Мы сегодня встречаемся, чтобы обсудить, как мы можем помочь Украине не только выжить, но и также помочь подняться снова не только материально, но и духовно и социально. Украинская победа - это вопрос безопасности для всей Европы. Победа означает территориальную целостность, суверенитет, справедливый и длительный мир. Победа Украины - это не означает что-то против других стран, это победа наших ценностей и нашей общей безопасности - сказал Туск.

Он отметил, что восстановление Украины должно включать возвращение людей в страну.

Восстановление – это не только о том, как отстроить стены. Это о том, как снова вдохнуть в них жизнь. Мы все понимаем, что это война не только против Украины. Это война против Европы. Это война между цивилизацией и варварством. Для Европы и для Польши свободная, суверенная Украина означает более безопасный ЕС - добавил Туск.

По его словам, Польша будет играть важную роль в восстановлении Украины.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров создать четкий план восстановления нашего государства. Необходим подход в стиле "Плана Маршалла".