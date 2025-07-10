Україна залучила 10 млрд євро: Зеленський заявив, що на Конференції з відбудови підписано 200 угод
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про підписання близько 200 угод на суму 10 млрд євро на Конференції з відбудови України. Це свідчить про довіру партнерів до України та є сигналом для італійського та іншого бізнесу.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що було підписано близько 200 угод на загальну суму 10 млрд євро. Це є символом довіри партнерів до України. Про це Глава держави повідомив під час Конференції з відбудови України, повідомляє УНН.
На конференції підписано близько 200 угод на загальну суму біля 10 млрд євро
Президент України додав, що це є сигналом довіри до України з боку її партнерів.
Конференції має практичні домовленості, це участь італійських компаній у відновлення нашого життя. Це сигнал від італійського бізнесу, від інших бізнесів, які тут присутні, сигнал довіри до України
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів створити чіткий план відбудови нашої держави. Необхідним є підхід у стилі "Плану Маршалла".