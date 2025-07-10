Україна залучила 10 млрд євро: Зеленський заявив, що на Конференції з відбудови підписано 200 угод

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що було підписано близько 200 угод на загальну суму 10 млрд євро. Це є символом довіри партнерів до України. Про це Глава держави повідомив під час Конференції з відбудови України, повідомляє УНН.

На конференції підписано близько 200 угод на загальну суму біля 10 млрд євро - повідомив Зеленський.

Президент України додав, що це є сигналом довіри до України з боку її партнерів.

Конференції має практичні домовленості, це участь італійських компаній у відновлення нашого життя. Це сигнал від італійського бізнесу, від інших бізнесів, які тут присутні, сигнал довіри до України - сказав він на пресконференції на полях конференції URC-2025.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів створити чіткий план відбудови нашої держави. Необхідним є підхід у стилі "Плану Маршалла".