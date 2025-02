Меган Маркл стремилась стать защитницей бедных, как принцесса Диана - Daily Mail

Бывший сотрудник персонала принца Гарри и Меган Маркл рассказал, что герцогиня Сассекская, стремилась стать «всемирным защитником бедных и маргинализированных слоев населения» и «закончить то, что начала принцесса Диана». Об этом он поделился в интервью для книги Тома Куинна Yes, Ma'am - The Secret Life of Royal Servant, сообщает Daily mail, пишет УНН.

Детали

В интервью для Yes, Ma'am - The Secret Life of Royal Servants Тома Куинна, для новой книги, которая выйдет в этом месяце, бывший сотрудник персонала рассказал, что Маркл планировала стать работающей королевской особой.

Однажды она сказала: «Я хочу закончить то, что начала Диана», и мы восприняли это так, что она хотела стать своего рода всемирным защитником бедных и маргинализированных слоев населения, - рассказал он.

Хотя по его словам, не имелось «что-то критическое», впрочем Меган хотела последовать примеру своей покойной свекрови, принцессы Дианы, которая была известна своей гуманитарной и благотворительной деятельностью.

Однако бывший сотрудник также рассказал, что благотворительные амбиции герцогини, судя по всему, были лишь «временным» занятием.

Ей это удалось в какой-то степени, но на самом деле она хотела сделать это как принцесса и при полной поддержке королевской семьи, но на неполной основе - заявил он.

Бывший сотрудник отметил, что Маркл была не готова к королевской жизни во многих отношениях и что ей не нравилось сообщать персоналу о своем местонахождении.

В то же время принц Гарри поддерживал свою жену и все больше разделял ее взгляды. После их свадьбы Гарри начал уделять больше внимания «проведению времени с Меган», а не участию в официальных мероприятиях, как другие члены королевской семьи.

Кроме того, как отмечает СМИ, Меган, кажется, не понимала важности обязанностей, которые она должна была выполнять, став частью королевской семьи. Она не осознавала, что роль в королевском семейном кругу предполагает выполнение обязательств, а не личные желания.

она не понимала, что, когда ты присоединяешься к королевской семье, ты не делаешь то, что тебе хочется, ты делаешь то, что тебе говорят. В каком-то смысле ты становишься слугой семьи, - отметил сотрудник.

Напомним

Ранее УНН писал, что Принц Чарльз дал Меган Маркл прозвище «Вольфрам». В частности, прозвище, которое он ей дал, отражало ее «жесткость» и «стойкость», и закрепилось за ней как символ уважения.