Заместитель директора департамента информации и печати министерства иностранных дел российской федерации алексей фадеев заявил, что территориальное устройство рф якобы закреплено в российской конституции. Так он прокомментировал информацию "об обмене территориями" между государством-агрессором и Украиной после саммита на Аляске, пишет УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Детали

Здесь даже не нужно изобретать что-то. Территориальное устройство рф закреплено в конституции нашей страны. Этим все сказано. Что касается целей российской делегации в переговорах на Аляске, то они диктуются исключительно национальными интересами - сказал фадеев во время брифинга.

Он отметил, что позиция рф по урегулированию украинского конфликта неизменна, ее озвучил диктатор владимир путин на выступлении в МИД в прошлом году. В частности, путин говорил о выводе украинских войск с территорий так называемых "лнр", "днр", оккупированной части Херсонской и Запорожской областей, отказе Киева от вступления в НАТО, отмене всех западных санкций.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что в мирном соглашении по завершению войны россии против Украины стоит ожидать "определенный обмен территориями".

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что никаких "подарков" россии не должно быть, поскольку каждая уступка провоцирует дальнейшую агрессию. Он подчеркнул, что позиция Украины неизменна: мир через силу является единственным эффективным подходом к переговорам.