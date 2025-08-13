В росії прокоментували чутки про можливий обмін територіями між державою-агресором і Україною

Заступник директора департаменту інформації та друку міністерства закордонних справ російської федерації алєксєй фадєєв заявив, що територіальний устрій рф буцімто закріплено в російській конституції. Так він прокоментував інформацію "про обмін територіями" між державою-агресором та Україною після саміту на Алясці, пише УНН з посиланням на російські "ЗМІ".

Деталі

Тут навіть не потрібно винаходити чогось. Територіальний устрій рф закріплено у конституції нашої країни. Цим усе сказано. Щодо цілей російської делегації в переговорах на Алясці, то вони диктуються виключно національними інтересами - сказав фадєєв під час брифінгу.

Він зазначив, що позиція рф щодо врегулювання українського конфлікту незмінна, її озвучив диктатор володимир путін на виступі в МЗС минулого року. Зокрема путін говорив про виведення українських військ з територій так званих "лнр", "днр", окупованої частини Херсонської та Запорізької областей, відмову Києва від вступу до НАТО, скасування всіх західних санкцій.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що в мирній угоді щодо завершення війни росії проти України варто очікувати "певний обмін територіями".

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що жодних "подарунків" росії не має бути, оскільки кожна поступка провокує подальшу агресію. Він наголосив, що позиція України незмінна: мир через силу є єдиним ефективним підходом до переговорів.