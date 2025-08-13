$41.430.02
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний вплив
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний вплив
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"
В росії прокоментували чутки про можливий обмін територіями між державою-агресором і Україною

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Заступник директора департаменту інформації та друку мзс рф заявив, що територіальний устрій рф закріплено в російській конституції.

В росії прокоментували чутки про можливий обмін територіями між державою-агресором і Україною

Заступник директора департаменту інформації та друку міністерства закордонних справ російської федерації алєксєй фадєєв заявив, що територіальний устрій рф буцімто закріплено в російській конституції. Так він прокоментував інформацію "про обмін територіями" між державою-агресором та Україною після саміту на Алясці, пише УНН з посиланням на російські "ЗМІ".

Деталі

Тут навіть не потрібно винаходити чогось. Територіальний устрій рф закріплено у конституції нашої країни. Цим усе сказано. Щодо цілей російської делегації в переговорах на Алясці, то вони диктуються виключно національними інтересами

- сказав фадєєв під час брифінгу.

Він зазначив, що позиція рф щодо врегулювання українського конфлікту незмінна, її озвучив диктатор володимир путін на виступі в МЗС минулого року. Зокрема путін говорив про виведення українських військ з територій так званих "лнр", "днр", окупованої частини Херсонської та Запорізької областей, відмову Києва від вступу до НАТО, скасування всіх західних санкцій.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що в мирній угоді щодо завершення війни росії проти України варто очікувати "певний обмін територіями".

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що жодних "подарунків" росії не має бути, оскільки кожна поступка провокує подальшу агресію. Він наголосив, що позиція України незмінна: мир через силу є єдиним ефективним підходом до переговорів.

Павло Зінченко

