Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск

Киев • УНН

 • 3174 просмотра

Государственная авиационная служба Украины передала контроль за ремонтом вертолетов Ми-8 компании AAL Group Ltd, которую связывают с россией. Военный обозреватель Александр Коваленко указывает на значительные риски для национальной безопасности и технической зависимости Украины.

Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск

Решения, касающиеся контроля над украинской техникой, в условиях современности имеют особое значение и требуют максимальной взвешенности. Так, одним из примеров, вызвавших острую общественную дискуссию, стала передача контроля за сопровождением ремонтной документации Ми-8 иностранной компании, которую связывают с россией. О связанных с этим угрозах рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эксклюзивном комментарии для УНН.

Детали

Решение Государственной авиационной службы Украины под руководством Александра Бильчука передать иностранной частной компании AAL Group Ltd право сопровождения ремонтной документации на вертолеты Ми-8 вызвало волну критики со стороны экспертов оборонной сферы. Компания зарегистрирована в Объединенных Арабских Эмиратах и имеет значительные риски из-за возможной причастности к российскому военно-промышленному комплексу. В то же время ее новые полномочия непосредственно влияют на работу украинских предприятий, обслуживающих Ми-8, которые являются критически важными для Украины.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко обращал внимание на деятельность AAL Group Ltd еще несколько лет назад и уже тогда фиксировал инциденты, связанные с некачественным обслуживанием Ми-8 и рисками безопасности для Украины.

В целом, еще с 2020 года эта компания сама по себе имела черты среднестатистического офшора с российскими владельцами для проведения такого обслуживания вертолетов, коррупционных схем, отмывания денег – она ненадежна от слова вообще. Особенно с учетом того, что расположена в локации, которая фактически контролируется российским военно-промышленным комплексом. Объединенные Арабские Эмираты – центр офшорных компаний российских предприятий ВПК, и так было всегда

- объясняет Александр Коваленко.

В этом контексте решение Государственной авиационной службы выбрать иностранного распорядителя ремонтной документации вместо украинского государственного предприятия вызывает дополнительные вопросы и критику со стороны экспертов. По словам Александра Коваленко, речь идет о компании, которая в прошлом уже работала с российским военно-промышленным комплексом и потенциально продолжает это делать. Такое сотрудничество создает риски технической зависимости украинских предприятий от страны-агрессора.

Поскольку эта компания уже принимала в этом участие, то передача ей полномочий или возложение на нее ремонтных работ или чего-либо другого, я считаю большой ошибкой. Она уже себя дискредитировала, и я не думаю, что за эти пять лет там что-то критически изменилось в положительную сторону, скорее – наоборот

- подчеркивает военно-политический обозреватель.

Вертолеты Ми-8 играют важную роль в системе украинской авиации. Поэтому, по словам эксперта, передача контроля над сопровождением их ремонтной документации компании с сомнительной репутацией, которую связывают со страной-агрессором, создает, по их мнению, недопустимые риски для национальной безопасности.

Безусловно, здесь есть риск утечки данных, проведения разведывательных операций противником в гибридном формате или любом другом. Это даже риск саботажа

- отмечает Александр Коваленко.

Подытоживая, Александр Коваленко подчеркнул, что в сфере сопровождения ремонтной документации на Ми-8 и другую авиационную технику Украина должна действовать гибко, соблюдая стандарты качества и необходимые процедуры, но без чрезмерной бюрократизации. В условиях войны нужны быстрые и стратегически взвешенные решения. В качестве примера он привел ремонт и модернизацию захваченной российской техники и вооружения, а также техники, предоставленной партнерами, включая танки и артиллерию, которая уже используется для оборонных нужд. По его мнению, и в случае с Ми-8 подход должен быть аналогичным, ведь требования согласования с компаниями, связанными со страной-агрессором, лишь усложняют процесс и создают дополнительные риски.

Напомним

Решение Госавиаслужбы также вызвало острую реакцию у парламентариев. Так, народный депутат Михаил Цымбалюк назвал его "экономически нецелесообразным и недопустимым", особенно в военное время, когда в Украине есть сертифицированные компании со всеми необходимыми компетенциями.

Нардеп и член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский подчеркнул, что соответствующее решение не только может содержать очень существенные риски для сектора безопасности и обороны, оно является вообще антигосударственным. Парламентарий призвал отменить его и отстранить Александра Бильчука с должности главы Государственной авиационной службы Украины. Соответствующие вопросы он уже поднял перед Службой безопасности Украины и премьер-министром.

В свою очередь народный депутат Юрий Здебский настаивает, что из-за общественного резонанса и опасений относительно безопасности решения должны быть тщательно проанализированы и дана правовая оценка соответствующими органами – СБУ и Нацполицией.

Лилия Подоляк

Войнаполитика
Служба безопасности Украины
Ми-8
Объединенные Арабские Эмираты