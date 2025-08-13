$41.430.02
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик

Київ • УНН

 • 1120 перегляди

Державна авіаційна служба України передала контроль за ремонтом гелікоптерів Ми-8 компанії AAL Group Ltd, яку пов'язують з росією. Військовий оглядач Олександр Коваленко вказує на значні ризики для національної безпеки та технічної залежності України.

Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик

Рішення, які стосуються контролю над українською технікою, в умовах сьогодення мають особливу вагу та потребують максимальної виваженості. Так. одним із прикладів, що викликав гостру суспільну дискусію, стало передання контролю за супроводом ремонтної документації Ми-8 іноземній компанії, яку пов’язують із росією. Про пов’язані з цим загрози розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ексклюзивному коментарі для УНН.

Деталі

Рішення Державної авіаційної служби України під керівництвом Олександра Більчука передати іноземній приватній компанії AAL Group Ltd право супроводу ремонтної документації на гелікоптери Ми-8 викликало хвилю критики з боку експертів оборонної сфери. Компанія зареєстрована в Обєднаних Арабских Еміратах і має значні ризики через можливу причетність до російського військово-промислового комплексу. Водночас її нові повноваження безпосередньо впливають на роботу українських підприємств, що обслуговують Ми-8, які є критично важливими для України.  

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко звертав увагу на діяльність AAL Group Ltd ще кілька років тому і вже тоді фіксував інциденти, пов’язані з неякісним обслуговуванням Ми-8 та безпековими ризиками для України.

Загалом, ще з 2020 року ця компанія сама по собі мала риси середньостатистичного офшору з російськими власниками для проведення такого обслуговування гелікоптерів, корупційних схем, відмивання грошей − вона ненадійна від слова взагалі. Особливо з урахуванням того, що розташована у локації, яка фактично контролюється російським військово-промисловим комплексом. Об’єднані Арабські Емірати − центр офшорних компаній російських підприємств ВПК, і так було завжди

- пояснює Олександр Коваленко.

У цьому контексті рішення Державної авіаційної служби обрати іноземного розпорядника ремонтної документації замість українського державного підприємства викликає додаткові питання та критику з боку експертів. За словами Олександра Ковеленка йдеться про компанію, яка в минулому вже працювала з російським військово-промисловим комплексом і потенційно продовжує це робити. Така співпраця створює ризики технічної залежності українських підприємств від країни-агресора.

Оскільки ця компанія вже брала в цьому участь, то передача їй повноважень або покладання на неї ремонтних робіт чи будь-чого іншого, я вважаю великою помилкою. Вона вже себе дискредитувала, і я не думаю, що за ці п’ять років там щось критично змінилося в позитивний бік, швидше – навпаки

- наголошує військово-політичний оглядач.

Вертольоти Ми-8 відіграють важливу роль у системі україснької авіації. Тому, за словами експерта, передача контролю над супроводом їхньої ремонтної документації компанії з сумнівною репутацією, яку пов’язують із країною-агресором, створює, на їхню думку, неприпустимі ризики для національної безпеки.

Безумовно, тут є ризик витоку даних, проведення розвідувальних операцій противником у гібридному форматі чи будь-якому іншому. Це навіть ризик саботажу

- зазначає Олександр Коваленко.

Підсумовуючи, Олександр Коваленко наголосив, що у сфері супроводу ремонтної документації на Ми-8 та іншу авіаційну техніку Україна має діяти гнучко, дотримуючись стандартів якості та необхідних процедур, але без надмірної бюрократизації. В умовах війни потрібні швидкі та стратегічно виважені рішення. Як приклад він навів ремонт і модернізацію захопленої російської техніки та озброєння, а також техніки, наданої партнерами, включно з танками та артилерією, що вже використовується для оборонних потреб. На його думку, і в випадку з Ми-8 підхід має бути аналогічним, адже вимоги узгодження з компаніями, пов’язаними з країною-агресором, лише ускладнюють процес і створюють додаткові ризики.

Нагадаємо

Рішення Державіаслужби також викликало гостру реакцію в парламентарів. Так, народний депутат Михайло Цимбалюк назвав його "економічно недоцільним і неприпустимим", особливо у воєнний час, коли в Україні є сертифіковані компанії з усіма необхідними компетенціями.

Нардеп і член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський підкреслив, що відповідне рішення не лише може містити дуже істотні ризики для сектору безпеки і оборони, воно є взагалі антидержавним. Парламентар закликав скасувати його та відсторонити Олександра Більчука з посади голови Державної авіаційної служби України. Відповідні питання він уже порушив перед Службою безпеки України та прем’єр-міністром.

Своєю чергою народний депутат Юрій Здебський наполягає, що через суспільний резонанс і побоювання щодо безпеки рішення повинні бути ретельно проаналізовані і дана правова оцінка відповідними органами − СБУ та Нацполіцією.

Лілія Подоляк

ВійнаПолітика
Служба безпеки України
Мі-8
Об'єднані Арабські Емірати