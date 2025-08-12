$41.450.06
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Кабинет министров повысил размеры президентских стипендий для учащихся профтехов, колледжей, техникумов, университетов и аспирантов. Школьники, которые сдадут НМТ на 185+ баллов, также получат стипендию Президента.

Кабинет министров принял несколько постановлений, которыми с 1 сентября возрастут размеры президентских стипендий для учащихся профтехов, колледжей, техникумов и университетов, а также определен размер стипендий Президента для школьников, которые сдадут НМТ на 185+ баллов. Об этом сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Сегодня на молодежном форуме услышала десятки новых идей. О жилищной политике, предпринимательстве. Многие из них в работе. Например, гранты для креативных индустрий - презентуем совсем скоро. Также планируем увеличить гранты для молодежи по программе "Собственное Дело" со 150 тыс. до 200 тыс. гривен. С 1 сентября правительство увеличило размер президентских стипендий для учащихся профтехов до 6 320 гривен; для студентов колледжей и техникумов - 7 600 гривен; для студентов университетов - 10 000 гривен; аспирантов - 23 700 гривен. Школьники, которые сдадут НМТ на 185+ баллов, получат стипендию Президента - 10 000 гривен в год. Количество стипендий увеличиваем до 400 

- сообщила Свириденко.

Также она сообщила, что правительство получило поручение уже в следующем году повысить стипендии для всех студентов, а также вместе с военными планируется пересмотреть правила пересечения границы, повысив возрастной предел с 18 до 22 лет.

Дополнение

Вчера, 11 августа, Кабинет министров принял несколько постановлений, касающихся выплат стипендий.

В частности, постановлением № 960 предусматривается, что участники НМТ, которые сдадут НМТ на 185+ баллов, смогут получить по 10 тыс. гривен, однако такие стипендии будут назначаться не более чем 400 участникам. Отмечается, что получить такую стипендию могут:

  • граждане Украины;
    • получили полное общее среднее образование на уровне профильного среднего образования в текущем году;
      • обучаются в отечественных учреждениях профессионального предвысшего или высшего образования по очной форме получения образования и заключили договор об обучении в таком учреждении.

        Также предлагается установить премии для победителей всеукраинских и международных олимпиад.

        Фонд Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта будет предоставлять по 20 тыс. гривен премии для победителей всеукраинских олимпиад по учебным предметам, а также по 100 тыс. гривен для победителей международных олимпиад однократно до окончания бюджетного периода.

        Постановлением №959 определяется, кто может быть кандидатом на получение академической стипендии Президента Украины. В частности, из числа лиц, которые:

        по результатам последнего семестрового контроля им назначена академическая стипендия в увеличенном размере за особые успехи в обучении – для назначения академической стипендии Президента Украины соискателям профессионального предвысшего образования, высшего образования степеней бакалавра и магистра;

        имеют наибольшие достижения в научной деятельности - для назначения академической стипендии Президента Украины аспирантам, слушателям и адъюнктам.

        Кандидаты на получение академической стипендии Президента Украины выдвигаются педагогическими, учеными советами учреждений образования, научных учреждений.

        Кроме того, постановлением №957 увеличивается размер академической стипендии Президента Украины для учащихся учреждений профессионального, студентов учреждений профессионального предвысшего и высшего образования, научных учреждений государственной и коммунальной формы собственности, а также победителей и участников интеллектуальных соревнований:

        • для учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования с 2750 гривен до 6320 гривен;
          • для студентов учреждений профессионального предвысшего образования, получающих образовательно-квалификационный уровень “младший специалист”, образовательно-профессиональную степень “профессиональный младший бакалавр”, образовательную степень “бакалавр” с 3320 до 7600 гривен;
            • для студентов учреждений высшего образования, научных учреждений, получающих образовательную или образовательно-профессиональную степень “младший бакалавр”, образовательные степени “бакалавр”, “специалист” или “магистр” с 4400 гривен до 10 тыс. гривен.

              Кроме того, устанавливается размер академической стипендии Президента Украины для аспирантов в размере 23,7 тыс. гривен в месяц.

              Все постановления вступают в силу с 1 сентября 2025 года.

              Напомним

              Кабинет министров Украины со следующего года проработает механизмы увеличения стипендий. Это направлено, в частности, на поощрение студентов к лучшим академическим персонажам.

              Павел Башинский

