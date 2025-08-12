$41.450.06
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти

Київ • УНН

 • 756 перегляди

Кабінет міністрів підвищив розміри президентських стипендій для учнів профтехів, коледжів, технікумів, університетів та аспірантів. Школярі, які складуть НМТ на 185+ балів, також отримають стипендію Президента.

В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти

Кабінет міністрів ухвалив декілька постанов, якими з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій для учнів профтехів, коледжів, технікумів та університетів, а також визначено розмір стипендій Президента для школярів, які складуть НМТ на 185+ балів. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

Сьогодні на молодіжному форумі почула десятки нових ідей. Про житлову політику, підприємництво. Багато з них в роботі. Наприклад, гранти для креативних індустрій - презентуємо зовсім скоро. Також плануємо збільшити гранти для молоді за програмою "Власна Справа" з 150 тис. до 200 тис. гривень. З 1 вересня уряд збільшив розмір президентських стипендій для учнів профтехів до 6 320 гривень; для студентів коледжів і технікумів - 7 600 гривень; для студентів університетів - 10 000 гривень; аспірантів - 23 700 гривень. Школярі, які складуть НМТ на 185+ балів, отримають стипендію Президента - 10 000 гривень на рік. Кількість стипендій збільшуємо до 400 

- повідомила Свириденко.

Також вона повідомила, що уряд отримав доручення вже наступного року підвищити стипендії для всіх студентів, а також разом з військовими планується переглянути правила перетину кордону, підвищивши вікову межу з 18 до 22 років.

Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років12.08.25, 16:29 • 29016 переглядiв

Доповнення

Вчора, 11 серпня, Кабінет міністрів ухвалив декілька постанов, які стосуються виплат стипендій.

Зокрема, постановою № 960 передбачається, що учасниками НМТ, які складуть НМТ на 185+ балів зможуть отримати по 10 тис. гривень, однак такі стипендії будуть призначатися не більше ніж 400 учасникам. Зазначається, що отримати таку стипендію можуть:

  • громадяни України;
    • здобули повну загальну середню освіту на рівні профільної середньої освіти в поточному році;
      • навчаються у вітчизняних закладах фахової передвищої або вищої освіти за очною формою здобуття освіти та уклали договір про навчання у такому закладі.

        Також пропонується встановити премії для переможців всеукраїнських і міжнародних олімпіад.

        Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту надаватиме по 20 тис. гривень премії для переможців всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів, а також по 100 тис. гривень для переможців міжнародних олімпіад одноразово до закінчення бюджетного періоду.

        Постановою №959 визначається, хто може бути кандидатом на отримання академічної стипендії Президента України. Зокрема, з числа осіб, які:

        за результатами останнього семестрового контролю їм призначена академічна стипендія у збільшеному розмірі за особливі успіхи у навчанні – для призначення академічної стипендії Президента України здобувачам фахової передвищої освіти, вищої освіти ступенів бакалавра та магістра;

        мають найбільші досягнення у науковій діяльності - для призначення академічної стипендії Президента України аспірантам, слухачам та ад’юнктам.

        Кандидати на отримання академічної стипендії Президента України висуваються педагогічними, вченими радами закладів освіти, наукових установ.

        Окрім того, постановою №957 збільшується розмір академічної стипендії Президента України для учнів закладів професійної, студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти, наукових установ державної та комунальної форми власності, а також переможців та учасників інтелектуальних змагань:

        • для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з 2750 гривень до 6320 гривень;
          • для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст”, освітньо-професійний ступінь “фаховий молодший бакалавр”, освітній ступінь “бакалавр” з 3320 до 7600 гривень;
            • для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які здобувають освітній або освітньо-професійний ступінь “молодший бакалавр”, освітні ступені “бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр” з 4400 гривень до 10 тис. гривень.

              Окрім того, встановлюється розмір академічної стипендії Президента України для аспірантів у розмірі 23,7 тис. гривень на місяць.

              Всі постанови набирають чинності з 1 вересня 2025 року.

              Нагадаємо

              Кабінет міністрів України з наступного року пропрацює механізми збільшення стипендій. Це спрямовано, зокрема, на заохочення студентів до кращих академічних персонажів.

              Павло Башинський

