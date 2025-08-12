Уряд пропрацює механізми збільшення стипендій протягом 10 днів - Зеленський

$41.450.06
48.200.00
ukenru
Ексклюзив
15:14 • 19193 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
14:45 • 19734 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
13:48 • 38914 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
13:29 • 26412 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12:50 • 28680 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12:25 • 59274 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
11:50 • 57352 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
12 серпня, 09:50 • 58419 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
12 серпня, 09:30 • 27311 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
12 серпня, 09:00 • 19391 перегляди
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.4м/с
44%
754мм
Популярнi новини
Ракетний удар по навчальній базі в Україні забрав життя іноземних новобранців - NYT12 серпня, 06:46 • 44709 перегляди
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня12 серпня, 07:04 • 58915 перегляди
Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закрутокPhoto12 серпня, 09:24 • 55933 перегляди
Китай відреагував на зустріч Трампа та путіна без України та ЄС14:20 • 20223 перегляди
Буданов звернувся до українців напередодні зустрічі президента США Трампа з російським диктатором путінимPhoto15:59 • 10018 перегляди
Публікації
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
15:14 • 19198 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto13:48 • 38919 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду12:25 • 59296 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
11:50 • 57378 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
Ексклюзив
12 серпня, 09:50 • 58448 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Реджеп Тайїп Ердоган
Руслан Кравченко
Данило Гетманцев
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Китай
Європа
Реклама
УНН Lite
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка15:52 • 6886 перегляди
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 57198 перегляди
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантомPhoto11 серпня, 19:18 • 37822 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 194189 перегляди
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 136204 перегляди
Актуальне
F-35 Lightning II
Шахед-136
Ґардіан
Мі-8
Facebook

Уряд пропрацює механізми збільшення стипендій протягом 10 днів - Зеленський

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Кабінет міністрів України опрацює механізми збільшення стипендій з наступного року. Президент Зеленський очікує деталі рішення протягом 10 днів.

Уряд пропрацює механізми збільшення стипендій протягом 10 днів - Зеленський

Кабінет міністрів України з наступного року пропрацює механізми збільшення стипендій. Це спрямовано, зокрема, на заохочення студентів до кращих академічних персонажів, повідомив Президент Володимир Зеленський, пише УНН.

Деталі

Домовились із Прем’єр-міністром та з міністром фінансів, щоб з наступного року пропрацювати збільшення стипендій. Розраховуємо, що передбачимо на це ресурс. І вже зараз ми будемо збільшувати підтримку для всіх, хто має значні результати в навчанні, будемо заохочувати досягати більших академічних результатів

- зазначив Президент.

Президент Зеленський висловив сподівання, що уряд представить усі деталі цього рішення через 10 днів.

Найкраще в День молоді – саме така конкретика, яка дає відповіді на питання молоді. Очікую, що урядовці представлять усі деталі суспільству протягом 10 днів

Доповнення

Президент Зеленський провів розмову з Ердоганом, подякувавши за посередництво. Обговорили дипломатичні перспективи та готовність Туреччини організувати саміт за участі чотирьох країн.

Павло Зінченко

СуспільствоОсвіта
Туреччина
Володимир Зеленський
Україна