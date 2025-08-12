Уряд пропрацює механізми збільшення стипендій протягом 10 днів - Зеленський

Кабінет міністрів України з наступного року пропрацює механізми збільшення стипендій. Це спрямовано, зокрема, на заохочення студентів до кращих академічних персонажів, повідомив Президент Володимир Зеленський, пише УНН.

Деталі

Домовились із Прем’єр-міністром та з міністром фінансів, щоб з наступного року пропрацювати збільшення стипендій. Розраховуємо, що передбачимо на це ресурс. І вже зараз ми будемо збільшувати підтримку для всіх, хто має значні результати в навчанні, будемо заохочувати досягати більших академічних результатів - зазначив Президент.

Президент Зеленський висловив сподівання, що уряд представить усі деталі цього рішення через 10 днів.

Найкраще в День молоді – саме така конкретика, яка дає відповіді на питання молоді. Очікую, що урядовці представлять усі деталі суспільству протягом 10 днів

Доповнення

