Эксклюзив
15:14 • 20168 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
14:45 • 20964 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
13:48 • 40300 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
13:29 • 27246 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12:50 • 30031 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12:25 • 65343 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
11:50 • 63352 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
12 августа, 09:50 • 64071 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
12 августа, 09:30 • 29924 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
12 августа, 09:00 • 20852 просмотра
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
15:14 • 20157 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связями
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
11:50 • 63289 просмотра
Правительство проработает механизмы увеличения стипендий в течение 10 дней - Зеленский

Киев • УНН

 • 568 просмотра

Кабинет министров Украины проработает механизмы увеличения стипендий со следующего года. Президент Зеленский ожидает детали решения в течение 10 дней.

Правительство проработает механизмы увеличения стипендий в течение 10 дней - Зеленский

Кабинет министров Украины со следующего года проработает механизмы увеличения стипендий. Это направлено, в частности, на поощрение студентов к лучшим академическим результатам, сообщил Президент Владимир Зеленский, пишет УНН.

Детали

Договорились с Премьер-министром и с министром финансов, чтобы со следующего года проработать увеличение стипендий. Рассчитываем, что предусмотрим на это ресурс. И уже сейчас мы будем увеличивать поддержку для всех, кто имеет значительные результаты в обучении, будем поощрять достигать больших академических результатов

- отметил Президент.

Президент Зеленский выразил надежду, что правительство представит все детали этого решения через 10 дней.

Лучшее в День молодежи – именно такая конкретика, которая дает ответы на вопросы молодежи. Ожидаю, что чиновники представят все детали обществу в течение 10 дней

Дополнение

Президент Зеленский провел разговор с Эрдоганом, поблагодарив за посредничество. Обсудили дипломатические перспективы и готовность Турции организовать саммит с участием четырех стран.

Павел Зинченко

ОбществоОбразование
