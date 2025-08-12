Правительство проработает механизмы увеличения стипендий в течение 10 дней - Зеленский

Кабинет министров Украины со следующего года проработает механизмы увеличения стипендий. Это направлено, в частности, на поощрение студентов к лучшим академическим результатам, сообщил Президент Владимир Зеленский, пишет УНН.

Детали

Договорились с Премьер-министром и с министром финансов, чтобы со следующего года проработать увеличение стипендий. Рассчитываем, что предусмотрим на это ресурс. И уже сейчас мы будем увеличивать поддержку для всех, кто имеет значительные результаты в обучении, будем поощрять достигать больших академических результатов - отметил Президент.

Президент Зеленский выразил надежду, что правительство представит все детали этого решения через 10 дней.

Лучшее в День молодежи – именно такая конкретика, которая дает ответы на вопросы молодежи. Ожидаю, что чиновники представят все детали обществу в течение 10 дней

Дополнение

