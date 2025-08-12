Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил правительству проработать возможность упростить пересечение границы для молодых украинцев, повысив потолок с 18 до 22 лет. Об этом он сказал во время выступления, видео которого обнародовало "Мы-Украина", пишет УНН.

Я поручил правительству вместе с военным командованием проработать возможность упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев. (...) В настоящее время есть ограничение 18 лет на границе, я предлагаю повысить уровень до 22 лет, чтобы не было ограничений при пересечении. Я считаю, что это позитивная, правильная история, и поможет многим молодым украинцам сохранить связи с Украиной и реализовать в Украине, прежде всего - в Украине,.. реализоваться в обучении