$41.430.02
48.080.12
ukenru
Эксклюзив
10:06 • 3362 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
09:48 • 10512 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
09:00 • 10051 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
08:39 • 17381 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
06:18 • 36201 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
06:01 • 27838 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 55939 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 81380 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 51696 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48 • 92640 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2.9м/с
39%
756мм
Популярные новости
Заместитель командира воинской части организовал "дистанционную службу" и забирал выплаты подчиненныхPhoto13 августа, 02:17 • 34452 просмотра
Последствия потери Украиной контроля над Донецкой областью для фронта - прогноз ISWPhoto13 августа, 02:50 • 31327 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на Ибице05:47 • 29505 просмотра
Автомобиль Тони Старка из «Мстителей» впервые появится на публикеPhotoVideo06:39 • 8292 просмотра
На Покровском направлении сорвали штурм россиян - НацгвардияVideo07:26 • 21483 просмотра
публикации
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
09:48 • 10489 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
08:39 • 17359 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo06:18 • 36180 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 55927 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 34064 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Василий Малюк
Ян Липавский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Одесса
Варшава
Реклама
УНН Lite
Автомобиль Тони Старка из «Мстителей» впервые появится на публикеPhotoVideo06:39 • 8778 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на Ибице05:47 • 29799 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 19421 просмотра
Легенда снова в строю: гитара Эдди Ван Халена впервые за 40 лет уйдет с молотка12 августа, 15:52 • 27040 просмотра
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу12 августа, 06:40 • 120231 просмотра
Актуальное
Хранитель
Ракетный комплекс "Панцирь"
Кх-59
The Economist
Северный поток — 2

В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция

Киев • УНН

 • 3364 просмотра

В Запорожье мужчина стрелял по работникам ТЦК посреди улицы. На месте происшествия работает полиция.

В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция

В Запорожье мужчина посреди улицы стрелял по работникам ТЦК. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Запорожской области.

Детали

На вопрос, действительно ли в Запорожье мужчина стрелял по работникам ТЦК, в полиции ответили: "Да. На месте работает полиция".

Дополнение

7 августа мужчина устроил стрельбу из оружия в ресторане быстрого питания "МакДональдз" в Черкассах. Мужчину задержали и госпитализировали, ведь он получил ранения в результате своих действий. Как стало известно УНН из собственных источников в полиции, задержанным оказался военнослужащий, который находился в СОЧ.

В Тернополе произошла стрельба возле детской площадки, причастен подросток - полиция08.08.2025, 10:34 • 3156 просмотров

Анна Мурашко

ОбществоВойнаКриминал и ЧП
Черкассы
Запорожье