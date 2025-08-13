В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция

В Запорожье мужчина посреди улицы стрелял по работникам ТЦК. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Запорожской области.

Детали

На вопрос, действительно ли в Запорожье мужчина стрелял по работникам ТЦК, в полиции ответили: "Да. На месте работает полиция".

Дополнение

7 августа мужчина устроил стрельбу из оружия в ресторане быстрого питания "МакДональдз" в Черкассах. Мужчину задержали и госпитализировали, ведь он получил ранения в результате своих действий. Как стало известно УНН из собственных источников в полиции, задержанным оказался военнослужащий, который находился в СОЧ.

