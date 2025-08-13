У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція

У Запоріжжі чоловік посеред вулиці стріляв по працівниках ТЦК. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі ГУНП України в Запорізькій області.

Деталі

На запитання, чи дійсно в Запоріжжі чоловік стріляв по працівниках ТЦК, в поліції відповіли: "Так. На місці працює поліція".

Доповнення

7 серпня чоловік влаштував стрілянину зі зброї у ресторані швидкого харчування "МакДональдз" у Черкасах. Чоловіка затримали та госпіталізували, адже він отримав поранення внаслідок своїх дій. Як стало відомо УНН з власних джерел у поліції, затриманим виявився військовослужбовець, якій перебував у СЗЧ.

У Тернополі сталася стрілянина біля дитячого майданчика, причетний підліток - поліція