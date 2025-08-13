$41.430.02
Ексклюзив
10:06 • 1178 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
09:48 • 7176 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
09:00 • 8092 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
08:39 • 15667 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний вплив
Ексклюзив
08:29 • 14445 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
06:18 • 34891 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"
06:01 • 27278 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43 • 55055 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 81076 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 14:45 • 51537 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція

Київ • УНН

 • 1180 перегляди

У Запоріжжі чоловік стріляв по працівниках ТЦК посеред вулиці. На місці події працює поліція.

У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція

У Запоріжжі чоловік посеред вулиці стріляв по працівниках ТЦК. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі ГУНП України в Запорізькій області.

Деталі

На запитання, чи дійсно в Запоріжжі чоловік стріляв по працівниках ТЦК, в поліції відповіли: "Так. На місці працює поліція".

Доповнення

7 серпня чоловік влаштував стрілянину зі зброї у ресторані швидкого харчування "МакДональдз" у Черкасах. Чоловіка затримали та госпіталізували, адже він отримав поранення внаслідок своїх дій. Як стало відомо УНН з власних джерел у поліції, затриманим виявився військовослужбовець, якій перебував у СЗЧ.

У Тернополі сталася стрілянина біля дитячого майданчика, причетний підліток - поліція08.08.25, 10:34 • 3153 перегляди

Анна Мурашко

СуспільствоВійнаКримінал та НП
Черкаси
Запоріжжя