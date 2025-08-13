Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Решение Верховного Суда по делу банка "Конкорд" фактически лишает акционеров права на доступ к правосудию. Юристы считают, что это противоречит Конституции Украины и Европейской конвенции по правам человека, создавая опасный прецедент.
Формулировки, использованные коллегией судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда в решении по делу банка "Конкорд", фактически лишают акционеров права на доступ к правосудию. Они противоречат Конституции Украины, а также Европейской конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, что создает опасный прецедент правовой коллизии, граничащей с прямым лишением права на справедливый суд. Такое мнение в комментарии УНН высказал адвокат АБ "Касьяненко и партнеры" Дмитрий Касьяненко.
Контекст
Ранее суды первой и апелляционной инстанций признали незаконным решение Национального банка Украины об отзыве лицензии банка "Конкорд" и постановили его отменить. НБУ и Фонд гарантирования вкладов физических лиц не согласились с такими решениями и подали кассационную жалобу. Они требовали отменить решения судов и закрыть производство.
Друзья, Верховный Суд отменил два предыдущих судебных решения, которыми мы доказали незаконность действий НБУ по лишению лицензии банка "Конкорд". После 7 месяцев ожидания кассации мы получили решение, которое не только противоречит праву, но и — здравому смыслу. Нас даже не вызвали в суд. Рассмотрение состоялось в письменном производстве — без слушаний, без аргументов, без участия сторон
В пункте 56 постановления коллегия судей прямо указала, что ни один суд в Украине не наделен полномочиями рассматривать иски акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, относительно неправомерных действий или решений Национального банка Украины.
В этом постановлении Кассационный административный суд в составе Верховного Суда изложил правовое заключение о том, что согласно особенностям правового регулирования спорных правоотношений требование бывшего акционера неплатежеспособного банка (в данном случае – ликвидированного банка) не подлежат рассмотрению как в порядке административного, так и в порядке хозяйственного судопроизводства, и по субъектному составу участников правоотношений не подпадают под юрисдикцию гражданского суда. То есть такие требования не подлежат рассмотрению ни одним судом
Детали
Адвокат в АБ "Касьяненко и партнеры" Дмитрий Касьяненко в комментарии УНН отметил, что формулировки, которые использовал Верховный Суд в своем решении по делу "Конкорда", свидетельствуют о том, что акционеры банка не получат надлежащего доступа к правосудию.
Формулировка "такие требования не подлежат рассмотрению ни одним судом" означает, что независимо от обстоятельств, аргументов или доказательств, лицо не получит доступа к правосудию. Это противоречит ст. 55 Конституции Украины, которая гарантирует каждому право на судебную защиту, а также ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод
В то же время, по его словам, проблема незащищенности прав акционеров банка, находящегося в процессе ликвидации, носит системный характер и связана с особенностями правового регулирования вывода финансовых учреждений с рынка и полномочиями Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Акционеры не считаются кредиторами, поэтому их требования относительно капитала или компенсации убытков не включаются в ликвидационную массу и не подлежат рассмотрению в процедуре, администрируемой ФГВФЛ. В то же время прямой запрет на рассмотрение таких споров любым судом превращает право на защиту в формальность. Это можно квалифицировать как правовую коллизию, граничащую с прямым лишением права на справедливый суд
По его словам, согласно практике Европейского суда по правам человека (дела Zubac v. Croatia, Bellet v. France, Kreuz v. Poland), ограничение доступа к суду должно быть пропорциональным и оправданным, а полное отсутствие юрисдикции для определенной категории споров является нарушением Конвенции.
Касьяненко добавил, что в такой ситуации единственными теоретически возможными инструментами остаются иск о возмещении вреда, причиненного действиями органов государственной власти, или международный инвестиционный арбитраж с участием иностранного акционера.
Однако, если национальные суды последовательно будут отказывать в рассмотрении таких исков, это станет основанием для конституционной жалобы и обращения в ЕСПЧ как к единственному эффективному механизму восстановления нарушенных прав
Добавим
Опрошенные УНН юристы сходятся во мнении, что решение Верховного суда по делу "Конкорда" лишает акционеров банка доступа к правосудию.
Обнародованная правовая позиция Верховного Суда фактически лишает граждан и юридических лиц конституционного права на обращение в суд. Мне даже не верится, что такое могли написать в решении
Аналогичного мнения придерживается и бывший заместитель председателя Государственного бюро расследований, юрист Александр Бабиков. Он убежден, что таким решением коллегия судей сознательно лишила акционеров банка "Конкорд" доступа к правосудию.
Такой подход является сознательным нарушением гарантированного права на доступ к правосудию и справедливый суд. Каждый человек имеет право на разрешение спорных правоотношений беспристрастным судом. Иной подход это лишь попытка государства избежать выполнения своих обязанностей по осуществлению правосудия
Напомним
Несмотря на войну в Украине, процесс вывода банков с рынка не остановился. Так, с 24 февраля 2022 года ликвидация была начата в отношении 8 банков. В 2023 году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Как заявляла Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.