Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист

Формулировки, использованные коллегией судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда в решении по делу банка "Конкорд", фактически лишают акционеров права на доступ к правосудию. Они противоречат Конституции Украины, а также Европейской конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, что создает опасный прецедент правовой коллизии, граничащей с прямым лишением права на справедливый суд. Такое мнение в комментарии УНН высказал адвокат АБ "Касьяненко и партнеры" Дмитрий Касьяненко.

Контекст

Ранее суды первой и апелляционной инстанций признали незаконным решение Национального банка Украины об отзыве лицензии банка "Конкорд" и постановили его отменить. НБУ и Фонд гарантирования вкладов физических лиц не согласились с такими решениями и подали кассационную жалобу. Они требовали отменить решения судов и закрыть производство.

Друзья, Верховный Суд отменил два предыдущих судебных решения, которыми мы доказали незаконность действий НБУ по лишению лицензии банка "Конкорд". После 7 месяцев ожидания кассации мы получили решение, которое не только противоречит праву, но и — здравому смыслу. Нас даже не вызвали в суд. Рассмотрение состоялось в письменном производстве — без слушаний, без аргументов, без участия сторон сообщила Елена Соседка на своей странице в Facebook.

В пункте 56 постановления коллегия судей прямо указала, что ни один суд в Украине не наделен полномочиями рассматривать иски акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, относительно неправомерных действий или решений Национального банка Украины.

В этом постановлении Кассационный административный суд в составе Верховного Суда изложил правовое заключение о том, что согласно особенностям правового регулирования спорных правоотношений требование бывшего акционера неплатежеспособного банка (в данном случае – ликвидированного банка) не подлежат рассмотрению как в порядке административного, так и в порядке хозяйственного судопроизводства, и по субъектному составу участников правоотношений не подпадают под юрисдикцию гражданского суда. То есть такие требования не подлежат рассмотрению ни одним судом - указала коллегия судей.

Детали

Адвокат в АБ "Касьяненко и партнеры" Дмитрий Касьяненко в комментарии УНН отметил, что формулировки, которые использовал Верховный Суд в своем решении по делу "Конкорда", свидетельствуют о том, что акционеры банка не получат надлежащего доступа к правосудию.

Формулировка "такие требования не подлежат рассмотрению ни одним судом" означает, что независимо от обстоятельств, аргументов или доказательств, лицо не получит доступа к правосудию. Это противоречит ст. 55 Конституции Украины, которая гарантирует каждому право на судебную защиту, а также ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод - отметил юрист.

В то же время, по его словам, проблема незащищенности прав акционеров банка, находящегося в процессе ликвидации, носит системный характер и связана с особенностями правового регулирования вывода финансовых учреждений с рынка и полномочиями Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Акционеры не считаются кредиторами, поэтому их требования относительно капитала или компенсации убытков не включаются в ликвидационную массу и не подлежат рассмотрению в процедуре, администрируемой ФГВФЛ. В то же время прямой запрет на рассмотрение таких споров любым судом превращает право на защиту в формальность. Это можно квалифицировать как правовую коллизию, граничащую с прямым лишением права на справедливый суд - подчеркнул Дмитрий Касьяненко.

По его словам, согласно практике Европейского суда по правам человека (дела Zubac v. Croatia, Bellet v. France, Kreuz v. Poland), ограничение доступа к суду должно быть пропорциональным и оправданным, а полное отсутствие юрисдикции для определенной категории споров является нарушением Конвенции.

Касьяненко добавил, что в такой ситуации единственными теоретически возможными инструментами остаются иск о возмещении вреда, причиненного действиями органов государственной власти, или международный инвестиционный арбитраж с участием иностранного акционера.

Однако, если национальные суды последовательно будут отказывать в рассмотрении таких исков, это станет основанием для конституционной жалобы и обращения в ЕСПЧ как к единственному эффективному механизму восстановления нарушенных прав - отметил юрист.

Добавим

Опрошенные УНН юристы сходятся во мнении, что решение Верховного суда по делу "Конкорда" лишает акционеров банка доступа к правосудию.

Обнародованная правовая позиция Верховного Суда фактически лишает граждан и юридических лиц конституционного права на обращение в суд. Мне даже не верится, что такое могли написать в решении отметил бывший заместитель Генерального прокурора, адвокат Алексей Баганец.

Аналогичного мнения придерживается и бывший заместитель председателя Государственного бюро расследований, юрист Александр Бабиков. Он убежден, что таким решением коллегия судей сознательно лишила акционеров банка "Конкорд" доступа к правосудию.

Такой подход является сознательным нарушением гарантированного права на доступ к правосудию и справедливый суд. Каждый человек имеет право на разрешение спорных правоотношений беспристрастным судом. Иной подход это лишь попытка государства избежать выполнения своих обязанностей по осуществлению правосудия подчеркнул он.

Напомним

Несмотря на войну в Украине, процесс вывода банков с рынка не остановился. Так, с 24 февраля 2022 года ликвидация была начата в отношении 8 банков. В 2023 году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Как заявляла Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.