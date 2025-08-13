Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"

Сегодня, 13 августа, в итальянском Удине на стадионе "Фриули" пройдет 50-й розыгрыш Суперкубка УЕФА - в поединке встретятся чемпионы Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" и победители Лиги Европы "Тоттенхэм Хотспур". УНН рассказывает, с каким настроением подходят команды к поединку, кто фаворит, где смотреть.

Что известно о Суперкубке УЕФА

Суперкубок УЕФА - ежегодный турнир под эгидой УЕФА, который открывает европейский футбольный сезон. Турнир состоит из одного матча между победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА прошедшего сезона. Турнир был разработан голландским журналистом Антоном Виткампом для окончательного определения лучшего клуба Европы.

Трофей Суперкубка УЕФА имеет высоту 58 см и весит 12,2 кг.

Изготовленная IACO Group, текущая модель используется с 2006 года, но сохраняет базовый дизайн своего предшественника. Классическая чаша держится наверху на основании, которое едва заметно скручено, как моток шерсти, а два кронштейна дают победителям достаточно места, чтобы крепко ее схватить, проходя свой круг почета.

Трофей Суперкубка УЕФА

"ПСЖ"

Французский "ПСЖ" получил право побороться за трофей, как действующий обладатель Лиги чемпионов. 31 мая "ПСЖ" в финальном поединке Лиги чемпионов УЕФА разгромил миланский "Интер" со счетом 5:0. Это первый в истории титул чемпиона ЛЧ для ПСЖ.

ПСЖ разгромил Интер с историческим счетом и впервые в истории выиграл Лигу Чемпионов

"ПСЖ" с трофеем Лиги чемпионов сезона 2024/2025

Французы уже играли в финале Суперкубка УЕФА против туринского "Ювентуса" в далеком 1996 году после триумфа в Кубке обладателей кубков сезона 1995/1996 года. Тогда финал состоял из двух матчей, в котором парижане были безжалостно биты по сумме двух матчей - 9:2.

Это поражение с разницей мячей - 7:0 - является самым крупным поражением в истории Суперкубка.

"Тоттенхэм"

Английский "Тоттенхэм" поборется за трофей Суперкубка УЕФА после минимальной победы в финале Лиги Европы против своего соотечественника - английского "Манчестер Юнайтед".

"Тоттенхэм" победил "МЮ" со счетом 1:0 в финале Лиги Европы 2024/25

"Тоттенхэм" после триумфа в Лиге Европы сезона 2024/2025

Стоит отметить, что хоть "шпоры" имеют в своем активе три еврокубка, однако англичане впервые сыграют в Суперкубке.

Интересные факты

В официальных матчах команды еще ни разу не встречались официально. Единственный матч команды провели в 2017 году в товарищеском турнире, где победу одержали англичане - 4:2. Это будет первая официальная встреча команд.

"ПСЖ" в этом сезоне завоевал свой первый еврокубок, победив миланский "Интер" со счетом 5:0 на Мюнхенской футбольной арене - это самая крупная победа в истории финалов.

Парижане стали 24-й командой, которая выиграла Лигу чемпионов, и во второй раз за три сезона на трофее появилось новое имя, после того, как "Манчестер Сити" победил "Интер" в 2023 году.

Также это будет уже юбилейный, 50-й розыгрыш Суперкубка УЕФА.

Перед матчем

Футбольный сезон в Англии и Франции еще не начался, а потому команды еще не успели провести официальные матчи. Однако, французы пробились в Клубный чемпионат мира, где в финале уступили английскому "Челси" - 3:0.

Атакующий полузащитник лондонцев Коул Палмер оформил дубль, а форвард "пенсионеров" Жоау Педру довел счет до разгромного.

В отличие от "ПСЖ", "Тоттенхэм" проводил только товарищеские матчи, в которых лишь дважды выиграл, трижды сыграл вничью и один раз уступил.

В это межсезонье французы на трансферном рынке звезд с неба не хватали. Были подписаны голкиперы из "Лилля" Люка Шевалье и украинский защитник из "Борнмута" Илья Забарный, который, к сожалению, не сможет принять участие в матче.

Илья Забарный - новичок "ПСЖ"

Также в команду пришел свободным агентом вратарь Ренато Марин, а из аренды вернулся Рандаль Коло Муани.

Стоит отметить, что голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма также не примет участие в матче. СМИ сообщают, что "ПСЖ" хочет "избавиться" от Доннаруммы, а потому поставил игроку ультиматум: либо он покидает ПСЖ в это трансферное окно, либо проведет весь следующий сезон на скамейке запасных.

С высокой долей вероятности, место в воротах "ПСЖ" займет новичок Люка Шевалье, который попал в заявку клуба.

Люка Шевалье - голкипер "ПСЖ"

В то же время "Тоттенхэм" был несколько активнее на трансферном рынке, подписав Жоау Пальинью и Матиса Теля из "Баварии", Мохаммеда Кудуса из "Вест Хэма", Луку Вушковича из загребского "Динамо", а также Кевина Данзо из "Ланса".

Также в это трансферное окно, "шпоры" покинул капитан и легенда клуба Сон Хын Мин. Игрок продолжит карьеру в США за местный "Лос-Анджелес".

Капитан и легенда "Тоттенхэма" Сон Хын Мин покинет клуб этим летом

Кроме того, этим летом лондонцев покинул главный тренер Агне Постекоглу. Новым коучем "шпор" был назначен датчанин Томас Франк.

Томас Франк - новый тренер "Тоттенхэма"

Стадион

Матч за Суперкубок УЕФА 2025 года пройдет в итальянском Удине на домашнем стадионе "Удинезе" "Фриули".

Стадион "Фриули" в Удине - вмещает 25144 зрителей

Что интересно, защитник "Тоттенхэма" Дестини Удоджи 2 года выступал за "Удинезе", поэтому для него этот стадион не является новым.

Дестини Удоджи в матче за "Удинезе"

Этот стадион станет 13-м местом проведения Суперкубка УЕФА после того, как он в 2013 году переехал из своего многолетнего дома в Монако, где на стадионе "Луи II" проходили все финалы Суперкубка УЕФА.

Поединок

Поединок начнется сегодня, 13 августа, в 22:00 по киевскому времени.

Посмотреть трансляцию поединка в Украине можно эксклюзивно на MEGOGO по подпискам "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK XL.

Букмекеры отдают предпочтение французам - коэффициент 1,4. На победу англичан - 6,4.