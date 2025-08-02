Капитан и легенда "Тоттенхэма" Сон Хын Мин покинет клуб этим летом

Капитан и легенда лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин заявил, что покинет клуб этим летом. Игрок может продолжить карьеру в США за местный "Лос-Анджелес". Об этом сообщает журналист портала Football London Аласдер Голд, передает УНН.

Детали

"Я приехал в северный Лондон еще ребенком. Мне было 23 года, я был очень молод. Мальчик, который не знал английского языка. Я покидаю этот клуб взрослым мужчиной. Я попросил разрешения уйти из "Тоттенхэма". Мое решение принято, я сделал все возможное, и мне нужен новый вызов. Спасибо всем болельщикам "Тоттенхэма", которые дали мне столько любви. Я чувствовал себя здесь как дома. Это было одно из самых трудных решений, которые я когда-либо принимал. Я считаю, что сейчас самое время уйти. Надеюсь, что все это поймут и будут уважать мое решение", - сказал Сон.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что Сон может продолжить карьеру в США за местный "Лос-Анджелес".

"Лос-Анджелес" оптимистично настроен относительно заключения сделки с Соном, поскольку соглашение уже на финальной стадии. Сон принял решение покинуть Тоттенхэм, и теперь дела могут ускориться", - написал Романо.

Дополнение

Сон Хын Мин перешел в "Тоттенхэм" в 2015 году из леверкузенского "Байера-04" за 30 млн евро. За время выступлений за "Тоттенхэм", Сон провел 454 матча, забил 173 гола и отдал 101 голевую передачу.

Также в этом году выиграл вместе со "шпорами" Кубок Лиги Европы.

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Интересным фактом о Соне является то, что в 2020 году кореец пропустил несколько игр своей команды из-за службы в армии. Дело в том, что в Южной Корее по закону каждый мужчина до 28 лет должен отслужить в армии 21 месяц.

Исключения могут быть сделаны, например, для спортсменов, достигших выдающихся результатов, ставших победителями крупных международных турниров. Например, от службы в армии освобождает медаль на Олимпийских играх (бронза, серебро, золото) или золото на Азиатских играх.

В 2018 году Южная Корея завоевала золото Азиатских игр-2018, что позволило Сону пройти трехнедельные военные сборы в армии, вместо 21 месяца.

Сон проходил службу в морской пехоте на острове Чеджу, где получил отличие за отличную стрельбу.

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