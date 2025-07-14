Модрич підписав контракт з “Міланом”
Київ • УНН
Італійський "Мілан" оголосив про підписання контракту з хорватським півзахисником Лукою Модричем за формулою 1+1. Модрич виступатиме під 14 номером, який раніше належав Тіджані Рейндерсу.
Італійський "Мілан" оголосив про підписання контракту за формулою 1+1 із хорватським півзахисником Лукою Модричем. Про це повідомляє пресслужба клубу, передає УНН.
ФК "Мілан" радий оголосити, що Лука Модрич підписав контракт з клубом до 30 червня 2026 року з опцією продовження на один рік до 30 червня 2027 року
Повідомляється, що виступатиме під 14 номером, під яким до цього грав Тіджані Рейндерс, який цього літа перейшов до англійського "Манчестер Сіті" за 57 млн євро.
Доповнення
У травні УНН повідомляв, що мадридський "Реал" вирішив не продовжувати контракт із легендою клубу Лукою Модричем. Зазначалося, що Модрич залишить колектив після Клубного чемпіонату світу, який завершився вчора, 13 липня. "Реал" вилетів з КЧС у 1/2 поступившись "ПСЖ" 4:0.
Нагадаємо
Англійський "Челсі" став переможцем Клубного чемпіонату світу з футболу 2025 року. У фінальному матчі лондонці в американському Іст-Резерфорді на "Метлайф Стедіум" розгромили французький "Парі Сен-Жермен".