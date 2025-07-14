Модрич подписал контракт с "Миланом"

Итальянский "Милан" объявил о подписании контракта по формуле 1+1 с хорватским полузащитником Лукой Модричем. Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает УНН.

ФК "Милан" рад объявить, что Лука Модрич подписал контракт с клубом до 30 июня 2026 года с опцией продления на один год до 30 июня 2027 года - говорится в сообщении.

Сообщается, что он будет выступать под 14 номером, под которым до этого играл Тиджани Рейндерс, который этим летом перешел в английский "Манчестер Сити" за 57 млн евро.

Дополнение

В мае УНН сообщал, что мадридский "Реал" решил не продлевать контракт с легендой клуба Лукой Модричем. Отмечалось, что Модрич покинет коллектив после Клубного чемпионата мира, который завершился вчера, 13 июля. "Реал" вылетел из КЧМ в 1/2, уступив "ПСЖ" 4:0.

Напомним

Английский "Челси" стал победителем Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года. В финальном матче лондонцы в американском Ист-Рутерфорде на "Метлайф Стэдиум" разгромили французский "Пари Сен-Жермен".