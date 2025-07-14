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Модрич подписал контракт с "Миланом"

Киев • УНН

 • 830 просмотра

Итальянский "Милан" объявил о подписании контракта с хорватским полузащитником Лукой Модричем по формуле 1+1. Модрич будет выступать под 14 номером, который ранее принадлежал Тиджани Рейндерсу.

Модрич подписал контракт с "Миланом"

Итальянский "Милан" объявил о подписании контракта по формуле 1+1 с хорватским полузащитником Лукой Модричем. Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает УНН.

ФК "Милан" рад объявить, что Лука Модрич подписал контракт с клубом до 30 июня 2026 года с опцией продления на один год до 30 июня 2027 года 

- говорится в сообщении.

Сообщается, что он будет выступать под 14 номером, под которым до этого играл Тиджани Рейндерс, который этим летом перешел в английский "Манчестер Сити" за 57 млн евро.

Дополнение

В мае УНН сообщал, что мадридский "Реал" решил не продлевать контракт с легендой клуба Лукой Модричем. Отмечалось, что Модрич покинет коллектив после Клубного чемпионата мира, который завершился вчера, 13 июля. "Реал" вылетел из КЧМ в 1/2, уступив "ПСЖ" 4:0.

Напомним

Английский "Челси" стал победителем Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года. В финальном матче лондонцы в американском Ист-Рутерфорде на "Метлайф Стэдиум" разгромили французский "Пари Сен-Жермен".

Павел Башинский

Павел Башинский

спорт
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