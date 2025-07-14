"Челсі" розгромив "ПСЖ" у фіналі Клубного чемпіонату світу 2025 13 липня 2025

Англійський "Челсі" став переможцем Клубного чемпіонату світу з футболу 2025 року. У фінальному матчі лондонці в американському Іст-Резерфорді на "Метлайф Стедіум" розгромили французький "Парі Сен-Жермен" ("ПСЖ"), повідомляє УНН.

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В середині першого тайму захист французів впорався з ударом Мало Гюсто, втім м'яч відскочив до Коула Палмера, який влучним пострілом відкрив рахунок - 1:0.

А вже за 8 хвилин хавбек "Челсі" оформив дубль: отримавши пас на фланзі, він змістився в центр, прибрав на замаху оборонця і знову пробив у дальній кут 2:0.

Ще до перерви Палмер до свогор дубля додав асист, допомігши відзначитися Жоау Педру. Новачок лондонців вийшов на побачення із Доннаруммою та впевнено його переграв, перекинувши м'яч через голкіпера "ПСЖ" - 3:0.

Таким чином, "Челсі" став першим переможцем Клубного чемпіонату світу в його оновленому форматі.

Нагадаємо

31 травня "Парі Сен-Жермен" обіграв міланський "Інтер" у фінальному поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА з рахунком 5:0.

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