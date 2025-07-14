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«Челси» разгромил «ПСЖ» в финале Клубного чемпионата мира 2025 13 июля 2025

Киев • УНН

 • 320 просмотра

Английский «Челси» стал победителем Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года, разгромив французский «Пари Сен-Жермен» со счетом 3:0. Коул Палмер оформил дубль и ассист, а Жоау Педру забил третий гол.

«Челси» разгромил «ПСЖ» в финале Клубного чемпионата мира 2025

Английский «Челси» стал победителем Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года. В финальном матче лондонцы в американском Ист-Рутерфорде на «Метлайф Стэдиум» разгромили французский «Пари Сен-Жермен» («ПСЖ»), сообщает УНН.

Подробности

В середине первого тайма защита французов справилась с ударом Мало Гюсто, однако мяч отскочил к Коулу Палмеру, который точным выстрелом открыл счет – 1:0.

А уже через 8 минут хавбек «Челси» оформил дубль: получив пас на фланге, он сместился в центр, убрал на замахе защитника и снова пробил в дальний угол 2:0.

Еще до перерыва Палмер к своему дублю добавил ассист, помогая отличиться Жоау Педру. Новичок лондонцев вышел на свидание с Доннаруммой и уверенно его переиграл, перебросив мяч через голкипера «ПСЖ» – 3:0.

Таким образом, «Челси» стал первым победителем Клубного чемпионата мира в его обновленном формате.

Напомним

31 мая «Пари Сен-Жермен» обыграл миланский «Интер» в финальном поединке Лиги чемпионов УЕФА со счетом 5:0.

Украинский футболист Виктор Цыганков может покинуть «Жирону» уже этим летом: детали09.07.25, 10:25 • 1055 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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