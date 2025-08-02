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Капітан та легенда “Тоттенгема” Сон Хін Мін залишить клуб цього літа

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Сон Хін Мін, капітан "Тоттенгема", заявив про відхід з клубу цього літа. Ймовірно, він продовжить кар'єру в американському "Лос-Анджелесі", угода з яким знаходиться на фінальній стадії.

Капітан та легенда “Тоттенгема” Сон Хін Мін залишить клуб цього літа

Капітан та легенда лондонського "Тоттенгема" Сон Хін Мін заявив, що залишить клуб цього літа. Гравець може продовжити кар’єру у США за місцевий "Лос-Анджелес". Про це повідомляє журналіст порталу Football London Аласдер Голд, передає УНН.

Деталі

"Я приїхав до північного Лондона ще дитиною. Мені було 23 роки, я був дуже молодий. Хлопчик, який не знав англійської мови. Я залишаю цей клуб дорослим чоловіком. Я попросив дозволу піти з "Тоттенгема". Моє рішення ухвалено, я зробив усе можливе, і мені потрібен новий виклик. Дякую всім уболівальникам "Тоттенгема", які дали мені стільки любові. Я відчував себе тут як вдома. Це було одне з найважчих рішень, які я коли-небудь приймав. Я вважаю, що зараз саме час піти. Сподіваюся, що всі це зрозуміють і поважатимуть моє рішення", - сказав Сон.

Інсайдер Фабріціо Романо повідомляє, що Сон може продовжити кар’єру в США за місцевий "Лос-Анджелес".

"Лос-Анджелес" оптимістично налаштований щодо укладення угоди з Соном, оскільки угода вже на фінальній стадії. Сон ухвалив рішення покинути Тоттенхем, і тепер справи можуть пришвидшитися", - написав Романо.

Доповнення

Сон Хин Мін перейшов до "Тоттенгема" у 2015 році з леверкузенського "Баєра-04" за 30 млн євро. За час виступів за "Тоттенгема", Сон провів 454 матчі, забив 173 голи та віддав 101 гольову передачу.

Також у цьому році виграв разом із "шпорами" здобув кубок Ліги Європи.

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Цікавим фактом про Сона є те, що у 2020 році кореєць пропустив декілька ігор своєї команди через службу в армії. Справа в тому, що у Південній Кореї за законом кожен чоловік до 28 років повинен відслужити в армії 21 місяць.

Винятки можуть бути зроблені, наприклад, для спортсменів, що досягли видатних результатів, що стали переможцями великих міжнародних турнірів. Наприклад, від служби в армії звільняє медаль на Олімпійських іграх (бронза, срібло, золото) або золото на Азійських іграх.

У 2018 році Південна Корея здобула золото Азійських ігор-2018, що дозволило Сону пройти тритижневі військові збори в армії, замість 21 місяця.

Сон проходив службу в морській піхоті на острові Чеджу, де отримав відзнаку за чудову стрільбу.

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Павло Башинський

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