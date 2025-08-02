Капітан та легенда “Тоттенгема” Сон Хін Мін залишить клуб цього літа

Капітан та легенда лондонського "Тоттенгема" Сон Хін Мін заявив, що залишить клуб цього літа. Гравець може продовжити кар’єру у США за місцевий "Лос-Анджелес". Про це повідомляє журналіст порталу Football London Аласдер Голд, передає УНН.

Деталі

"Я приїхав до північного Лондона ще дитиною. Мені було 23 роки, я був дуже молодий. Хлопчик, який не знав англійської мови. Я залишаю цей клуб дорослим чоловіком. Я попросив дозволу піти з "Тоттенгема". Моє рішення ухвалено, я зробив усе можливе, і мені потрібен новий виклик. Дякую всім уболівальникам "Тоттенгема", які дали мені стільки любові. Я відчував себе тут як вдома. Це було одне з найважчих рішень, які я коли-небудь приймав. Я вважаю, що зараз саме час піти. Сподіваюся, що всі це зрозуміють і поважатимуть моє рішення", - сказав Сон.

Інсайдер Фабріціо Романо повідомляє, що Сон може продовжити кар’єру в США за місцевий "Лос-Анджелес".

"Лос-Анджелес" оптимістично налаштований щодо укладення угоди з Соном, оскільки угода вже на фінальній стадії. Сон ухвалив рішення покинути Тоттенхем, і тепер справи можуть пришвидшитися", - написав Романо.

Доповнення

Сон Хин Мін перейшов до "Тоттенгема" у 2015 році з леверкузенського "Баєра-04" за 30 млн євро. За час виступів за "Тоттенгема", Сон провів 454 матчі, забив 173 голи та віддав 101 гольову передачу.

Також у цьому році виграв разом із "шпорами" здобув кубок Ліги Європи.

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Цікавим фактом про Сона є те, що у 2020 році кореєць пропустив декілька ігор своєї команди через службу в армії. Справа в тому, що у Південній Кореї за законом кожен чоловік до 28 років повинен відслужити в армії 21 місяць.

Винятки можуть бути зроблені, наприклад, для спортсменів, що досягли видатних результатів, що стали переможцями великих міжнародних турнірів. Наприклад, від служби в армії звільняє медаль на Олімпійських іграх (бронза, срібло, золото) або золото на Азійських іграх.

У 2018 році Південна Корея здобула золото Азійських ігор-2018, що дозволило Сону пройти тритижневі військові збори в армії, замість 21 місяця.

Сон проходив службу в морській піхоті на острові Чеджу, де отримав відзнаку за чудову стрільбу.

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