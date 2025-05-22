"Тоттенгем" переміг "МЮ" з рахунком 1:0 у фіналі Ліги Європи 2024/25
Київ • УНН
У фінальному матчі Ліги Європи УЄФА "Тоттенгем" здолав "Манчестер Юнайтед" з рахунком 1:0. Завдяки перемозі "Тоттенгем" отримав можливість виступити в Лізі чемпіонів.
Англійський "Тоттенгем" став переможцем футбольної Ліги Європи УЄФА сезону 2024/25. У фінальному матчі лондонці здолали інший клуб із Англії, "Манчестер Юнайтед" (МЮ). Про це повідомляє УНН.
Деталі
Для команд, які відверто провалили нинішній виступ в англійській Прем'єр-лізі, цей фінал був останнім шансом "витягнути" сезон. Тож обидві команди були вкрай обережними - перший тайм пройшов за рівної гри.
Втім, на 42-й хвилині півзахиснику "Тоттенгема" Бреннану Джонсону в неймовірній боротьбі таки вдалося проштовхнути м'яч у сітку МЮ - 1:0.
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Після перерви ситуація на полі мало змінилась - обмаль насправді небезпечних моментів і боротьба на кожному клаптику поля. За такої гри "шпорам" таки вдалося втримати мінімальну, але таку омріяну перемогу.
Додамо, що завдяки цій звитязі "Тоттенгем" не лише здобув трофей, а й за регламентом УЄФА отримав можливість наступного сезону виступити у найпрестижнішому європейському клубному турнірі - Лізі чемпіонів.
Нагадаємо
Напередодні матчу букмекери віддавали невелику перевагу "Манчестер Юнайтед". На перемогу "червоних дияволів" в основний час можна було поставити з коефіцієнтом - 2,5, на перемогу "Тоттенгема" в основний час – 2,9. На те, що "Тоттенгем" виграє Лігу Європи – 2,1, а на те, що МЮ забере трофей - 1,8.
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