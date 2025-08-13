Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"

Сьогодні, 13 серпня, у італійському Удіне на стадіоні "Фріулі" пройде 50-й розіграш Суперкубка УЄФА - у двобої зустрінуться чемпіони Ліги чемпіонів "Париж Сен-Жермен" та переможці Ліги Європи "Тоттенгем Хотспур". УНН розповідає, з яким настроєм підходять команди до поєдинку, хто фаворит, де дивитися.

Що відомо про Суперкубок УЄФА

Суперкубок УЄФА - щорічний турнір під егідою УЄФА, який відкриває європейський футбольний сезон. Турнір складається з одного матчу між переможцем Ліги чемпіонів та Ліги Європи УЄФА сезону, що минув. Турнір був розроблений голландським журналістом Антоном Віткампом для остаточного визначення найкращого клубу Європи.

Трофей Суперкубка УЄФА має висоту 58 см і важить 12,2 кг.

Виготовлена IACO Group, поточна модель використовується з 2006 року, але зберігає базовий дизайн свого попередника. Класична чаша тримається вгорі на основі, яка ледь помітно скручена, як моток вовни, а два кронштейни дають переможцям достатньо місця, щоб міцно її схопити, проходячи своє коло пошани.

Трофей Суперкубку УЄФА

"ПСЖ"

Французький "ПСЖ" отримав право позмагатися за трофей, як чинний володар Ліги чемпіонів. 31 травня "ПСЖ" у фінальному поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА розгромив міланський "Інтер" з рахунком 5:0. Це перший в історії титул чемпіона ЛЧ для ПСЖ.

ПСЖ розгромив Інтер з історичним рахунком та вперше в історії виграв Лігу Чемпіонів

"ПСЖ" з трофеєм Ліги чемпіонів сезону 2024/2025

Французи вже грали у фіналі Суперкубку УЄФА проти туринського "Ювентусу" у далекому 1996 році після тріумфу у Кубку володарів кубків сезону 1995/1996 року. Тоді фінал складався з двох матчів, у якому парижани були безжалісно биті за сумою двох матчів - 9:2.

Ця поразка із різницею м’ячів - 7:0 - є найбільшою поразкою в історії Суперкубка.

"Тоттенгем"

Англійський "Тоттенгем" позмагається за трофей Суперкубку УЄФА після мінімальної перемоги у фіналі Ліги Європи проти свого співвітчизника - англійського "Манчестер Юнайтед".

"Тоттенгем" переміг "МЮ" з рахунком 1:0 у фіналі Ліги Європи 2024/25

"Тоттенгем" після тріумфу у Лізі Європи сезону 2024/2025

Варто наголосити, що хоч "шпори" мають у своєму активні три єврокубки, однак англійці вперше зіграють у Суперкубку.

Цікаві факти

В офіційних матчах команди ще жодного разу не зустрічалися офіційно. Єдиний матч команди провели у 2017 році у товариському турнірі, де перемогу здобули англійці - 4:2. Це буде перша офіційна зустріч команд.

"ПСЖ" у цьому сезоні здобув свій перший єврокубок, перемігши міланський "Інтер" з рахунком 5:0 на Мюнхенській футбольній арені - це найбільша перемога в історії фіналів.

Парижани стали 24-ю командою, яка виграла Лігу чемпіонів, і вдруге за три сезони на трофеї з'явилося нове ім'я, після того, як "Манчестер Сіті" переміг "Інтер" у 2023 році.

Також це буде вже ювілейний, 50 розіграш Суперкубку УЄФА.

Перед матчем

Футбольний сезон в Англії та Франції ще не розпочався, а тому команди ще не встигли провести офіційні матчі. Однак, французи пробилися до Клубного чемпіонату світу, де у фіналі поступилися англійському "Челсі" - 3:0.

Атакувальний півзахисник лондонців Коул Палмер оформив дубль, а форвард "пенсіонерів" Жоау Педру довів рахунок до розгромного.

На відміну від "ПСЖ", "Тоттенгем" проводив лише товариські матчі, у яких лише двічі виграв, тричі зіграв внічию та одного разу поступився.

В це міжсезоння французи на трансферному ринку зірок з неба не хапали. Були підписані голкіпери із "Лілля" Люка Шевальє та український захисник з "Борнмута" Ілля Забарний, який, на жаль, не зможе прийняти участь у матчі.

Ілля Забарний - новачок "ПСЖ"

Також до команди прийшов вільним агентом воротар Ренато Марін, а з оренди повернувся Рандаль Коло Муані.

Варто зазначити, що голкіпер "ПСЖ" Джанлуїджі Доннарумма також не візьме участь у матчі. ЗМІ повідомляють, що "ПСЖ" хоче "здихатися" Доннарумму, а тому поставив гравцю ультиматум: або він покидає ПСЖ у це трансферне вікно, або проведе весь наступний сезон на лаві запасних.

З високою долею ймовірності, місце у воротах "ПСЖ" займе новачок Люка Шевальє, який потрапив до заявки клубу.

Люка Шевальє - голкіпер "ПСЖ"

Водночас "Тоттенгем" був дещо активнішим на трансферному ринку, підписавши Жоау Пальїнью та Матіса Теля з "Баварії", Мохаммеда Кудуса з "Вест Гема", Луку Вушковича з загребського "Динамо", а також Кевіна Данзо з "Ланса".

Також у це трансферне вікно, "шпори" залишив капітан та легенда клубу Сон Хін Мін Гравець продовжить кар’єру у США за місцевий "Лос-Анджелес".

Капітан та легенда “Тоттенгема” Сон Хін Мін залишить клуб цього літа

Окрім того, цього літа лондонців залишив головний тренер Агне Постекоглу. Новим коучем "шпор" було призначено данця Томаса Франка.

Томас Франк - новий тренер "Тоттенгема"

Стадіон

Матч за Суперкубок УЄФА 2025 року пройде у італійському Удіне на домашньому стадіоні "Удінезе" "Фріулі".

Стадіон "Фріулі" в Удіне - вміщує 25144 глядачів

Що цікаво, захисник "Тоттенгема" Дестіні Удоджі 2 роки виступав за "Удінезе", тому для нього цей стадіон не є новим.

Дестіні Удоджі в матчі за "Удінезе"

Цей стадіон стане 13-м місцем проведення Суперкубка УЄФА після того, як він у 2013 році переїхав зі свого багаторічного дому в Монако, де на стадіоні "Луї ІІ" відбувалися всі фінали Суперкубку УЄФА.

Поєдинок

Поєдинок розпочнеться сьогодні, 13 серпня, о 22:00 за київським часом.

Переглянути трансляцію поєдинку в Україні можна ексклюзивно на MEGOGO за передплатами "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK XL.

Букмекери віддають перевагу французам - коефіцієнт 1,4. На перемогу англійців - 6,4.