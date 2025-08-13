$41.450.06
12 августа, 17:43
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
12 августа, 13:29
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12 августа, 12:50
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12 августа, 12:25
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
12 августа, 11:50
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
12 августа, 09:50
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
12 августа, 09:30
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на Ибице

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Леонардо Ди Каприо был задержан и обыскан полицией возле эксклюзивной вечеринки на Ибице. Полицейские, которые его не узнали, потребовали предъявить документы.

Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на Ибице

Актера Леонардо Ди Каприо возле эксклюзивной вечеринки на Ибице остановила и обыскала полиция, которая его не узнала, сообщило Daily Mail, пишет УНН.

Детали

На кадрах, записанных в начале этого месяца и эксклюзивно полученных Daily Mail, 50-летнюю голливудскую звезду задерживают на улице вместе с его девушкой, 27-летней моделью Витторией Черетти, и свитой друзей.

Слышно женщину, которая может быть Черетти, которая говорит: "Меня сейчас обыскивают, полностью", пока ДиКаприо, снявший свою обычную маску, протягивает содержимое своих карманов для осмотра испанскими полицейскими.

Очевидцы рассказали Daily Mail, как Ди Каприо, один из самых известных мужчин мира, должен был представиться полиции, которая затем потребовала предъявить документ, удостоверяющий личность.

Группу Ди Каприо в конце концов допустили на эксклюзивное мероприятие, которое проводила на частной вилле на острове вечеринок текильная компания Patron и испанский актер/певец Арон Пайпер.

Однако другой звезде первой величины не так повезло: известно, что рэперу Трэвису Скотту отказали, пишет издание.

Среди других звезд, попавших внутрь, были модель Кендалл Дженнер и лучший друг Ди Каприо, актер Тоби Магуайр.

Источник сообщил Daily Mail: "Звезды такие же, как мы. Лео был одним из многих известных лиц на мероприятии, и даже в отношении него засомневались уже на входе. Полиция недоверчиво посмотрела на Лео, когда тот зарегистрировался. Он был с ними любезен и шутил".

Источник добавил, что каждый посетитель, будь то знаменитость или нет, проходил такую же тщательную проверку безопасности.

"Кризис среднего возраста": Ди Каприо шокировал публику внезапным изменением имиджа

Юлия Шрамко

Новости МираУНН Lite