Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на Ібіці

Актора Леонардо Ді Капріо поблизу ексклюзивної вечірки на Ібіці зупинила та обшукала поліція, яка його не впізнала, повідомило Daily Mail, пише УНН.

Деталі

На кадрах, записаних на початку цього місяця та ексклюзивно отриманих Daily Mail, 50-річну голлівудську зірку затримують на вулиці разом з його дівчиною, 27-річною моделлю Вітторією Черетті, та свитою друзів.

Чути жінку, яка може бути Черетті, яка каже: "Мене зараз обшукують, повністю", поки ДіКапріо, який зняв свою звичайну маску, простягає вміст своїх кишень для огляду іспанськими поліцейськими.

Очевидці розповіли Daily Mail, як Ді Капріо, один з найвідоміших чоловіків світу, мусив представитися поліції, яка потім зажадала пред'явити документ, що посвідчує особу.

Групу Ді Капріо врешті допустили на ексклюзивний захід, який проводила на приватній віллі на острові вечірок текільна компанія Patron та іспанський актор/співак Арон Пайпер.

Однак іншій зірці першої величини не так пощастило: відомо, що реперу Тревісу Скотту відмовили, пише видання.

Серед інших зірок, що потрапили всередину, були модель Кендалл Дженнер і найкращий друг Ді Капріо, актор Тобі Магвайр.

Джерело повідомило Daily Mail: "Зірки такі самі, як ми. Лео був одним із багатьох відомих осіб на заході, і навіть щодо нього засумнівалися вже на вході. Поліція недовірливо подивилася на Лео, коли той зареєструвався. Він був з ними люб'язний і жартував".

Джерело додало, що кожен відвідувач, чи то знаменитість, чи ні, проходив таку ж ретельну перевірку безпеки.

