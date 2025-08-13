$41.450.06
12 серпня, 17:43
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 14:45
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
12 серпня, 13:48
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
12 серпня, 13:29
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12 серпня, 12:50
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12 серпня, 12:25
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
12 серпня, 11:50
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
12 серпня, 09:50
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
12 серпня, 09:30
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на Ібіці

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Леонардо Ді Капріо був затриманий та обшуканий поліцією поблизу ексклюзивної вечірки на Ібіці. Поліцейські, які його не впізнали, вимагали пред'явити документи.

Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на Ібіці

Актора Леонардо Ді Капріо поблизу ексклюзивної вечірки на Ібіці зупинила та обшукала поліція, яка його не впізнала, повідомило Daily Mail, пише УНН.

Деталі

На кадрах, записаних на початку цього місяця та ексклюзивно отриманих Daily Mail, 50-річну голлівудську зірку затримують на вулиці разом з його дівчиною, 27-річною моделлю Вітторією Черетті, та свитою друзів.

Чути жінку, яка може бути Черетті, яка каже: "Мене зараз обшукують, повністю", поки ДіКапріо, який зняв свою звичайну маску, простягає вміст своїх кишень для огляду іспанськими поліцейськими.

Очевидці розповіли Daily Mail, як Ді Капріо, один з найвідоміших чоловіків світу, мусив представитися поліції, яка потім зажадала пред'явити документ, що посвідчує особу.

Групу Ді Капріо врешті допустили на ексклюзивний захід, який проводила на приватній віллі на острові вечірок текільна компанія Patron та іспанський актор/співак Арон Пайпер.

Однак іншій зірці першої величини не так пощастило: відомо, що реперу Тревісу Скотту відмовили, пише видання.

Серед інших зірок, що потрапили всередину, були модель Кендалл Дженнер і найкращий друг Ді Капріо, актор Тобі Магвайр.

Джерело повідомило Daily Mail: "Зірки такі самі, як ми. Лео був одним із багатьох відомих осіб на заході, і навіть щодо нього засумнівалися вже на вході. Поліція недовірливо подивилася на Лео, коли той зареєструвався. Він був з ними люб'язний і жартував".

Джерело додало, що кожен відвідувач, чи то знаменитість, чи ні, проходив таку ж ретельну перевірку безпеки.

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу02.04.25, 13:22 • 198512 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини СвітуУНН Lite