"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу
Київ • УНН
Леонардо Ді Капріо змінив імідж, пофарбувавши волосся та бороду, щоб відповідати своїй новій пасії, 26-річній моделі Вітторії Черетті. Зміна шокувала публіку та викликала обговорення.
Відомий американський актор, зірка Голлівуду Леонардо Ді Капріо шокував шанувальників своєю раптовою зміною іміджу – він пофарбував волосся, брови і бороду. Про це повідомляє Daily Mail, передає УНН.
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Ді Капріо пофарбував волосся в каштановий колір, а борода і брови стали темніше, ніж зазвичай. Журналісти пов’язують зміни в іміджі актора з його прагненням відповідати його новій пасії – актор тривалий час перебуває у стосунках з 26-річною моделлю Вітторією Черетті.
До того Ді Капріо розірвав стосунки з моделлю Камілою Морроне, з якою був разом близько чотирьох років. Водночас Черетті була в шлюбі, який знаходився на межі розпаду.
Публіка неоднозначно сприйняла зміну іміджу актора: одні не бачать в цьому нічого поганого, інші вважають, що в Ді Капріо "криза середнього віку" - зараз йому 50 років.
Нагадаємо
Новина про стосунки між актором Леонардо Ді Капріо і моделлю Вітторією Черетті шокувала публіку в усьому світі. Соцмережі вибухнули обговореннями про можливі заручини пари.